機車女乘客不滿太近比中指…小客車駕駛逼停 雙方互告都沒便宜占

林姓女子今年與男友騎行機車時，不滿左側小客車與自己車距過近，林女朝小客車比中指，小客車駕駛朝機車方向逼車，雙方發生爭執。台北地檢署今偵結，認定林女當時有朝小客車駕駛比中指，依涉犯公然侮辱罪起訴她。

據了解，今年5月份，1對情侶騎行機車時，後座林女不滿與左側小客車的車距過近，林女朝小客車駕駛比中指，小客車駕駛一氣之下也朝右斜前方行駛，逼機車停車。雙方下車後產生口角，小客車駕駛對機車騎士辱罵髒話，怒嗆林女比中指行為；林女也反問小客車駕駛「你這樣就很有水準嗎？」事後雙方遭警方移送。

檢方指出，女子也反控小客車駕駛涉嫌強制罪及公然侮辱罪，並提供爭執錄音、錄影及譯文，試圖證明小客車司機涉嫌公然侮辱罪嫌。不過，上述證據證實林女確實有比中指，隨後女子改口，表示她確實有比出1個手勢，不過否認比中指。

檢方指出，女子庭訊時否認犯行、毫無悔意，雖然錄影像素低，無法判別是否比中指，不過，畫面中林女的手背朝外。檢方認定，依常理，民眾若要擺出擋車手勢，應為手心向外，而非手背朝外，不採信林女說法，今偵結起訴她。至於林女提告方面，則另案處理中。