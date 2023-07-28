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酒駕致死案國民法庭判7年2月 判決理由曝酒駕動機、車速

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

男子李佳修無照酒駕撞死王姓單親父親，依酒駕致死罪起訴，成為台北地院第1件選任國民法官參審案，合議庭今天判處李有期徒刑7年2月。審判長林鈺珍說明判刑主要理由，是李是基於玩樂而酒駕，惡性重大。

2022年11月13日晚間，李佳修和友人在台北市忠孝東路4段夜店飲酒，翌日凌晨4時結束，李在台北市區酒駕狂飆，車行經行政院前忠孝東路地下道發生追撞，造成前車駕駛王姓男子翻車死亡，李酒測值每公升1.085毫克。

林鈺珍說，李佳修酒駕是基於玩樂的心理，又以時速近100公里高速恣意馳騁在市區道路，且在肇事後，未於第一時間打電話報案搶救被害人，行為惡性重大，且生危害巨大，應判處中度偏高的刑期。

她表示，李佳修雖坦承犯行，但爭執為自首到案，且稱王姓男子駕車也有過失，說詞對法院釐清犯罪事實的助益有限，此外，李佳修迄今未與被害人家屬達成和解、或取得諒解，於刑度上不能為李佳修有利的認定。

林鈺珍說，李佳修與家人疏離，家庭的支持力薄弱，未來更生可能性也低，不過，檢方求刑7年6月到9年且要併科李30萬元到50萬元罰金，科刑仍嫌過重，因而判處李佳修有期徒刑7年2月。

針對7年2月的刑度，死者王姓單親父親家屬的律師游敏傑說，量刑可以接受，且判決有顧慮到家屬的感受，由於死者的孩子小，未來會向李求償1000萬元，包含慰撫金與扶養小孩的費用。

李佳修的辯護人范瑋峻則說，對於判決沒有意見，將與李佳修討論後，再決定是否就判決提起上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北地方法院國民法官法庭審理酒駕致死案3位職業法官，左起洪甯雅、審判長林鈺珍、陪席法官吳玟儒。記者王聖藜／攝影
台北地方法院國民法官法庭審理酒駕致死案3位職業法官，左起洪甯雅、審判長林鈺珍、陪席法官吳玟儒。記者王聖藜／攝影

酒駕 北市 國民法官

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