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杜絕高科技人才遭陸挖角 調查局專案查緝9陸企

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

自美中科技戰爆發後，中國大陸因為對半導體自給率低下深感危機，因此目標轉向台灣高科技人才，違法來台高薪挖角半導體人或併購台灣高科技公司。調查局為杜絕此現象，保護台灣戰略性產業，這個月再度以專案同步偵辦此類不法行為。

調查局國家安全處表示，這次調查局在台北、士林、新竹、橋頭4個地檢署指揮下，偵辦數家中國大陸國家級戰略性的企業，對岸「國家積體電路產業投資基金」及「中國科學院」均投資人民幣數億元，領域則包羅萬象，包含DRAM、NAND FLASH、SSD、電容屏觸控及人工智能核心處理芯片等。

檢調也發現，由大陸紫光集團投資，分別提供自動化指揮系統、晶片給解放軍及華為的重量級陸企，長年以僑外資辦事處、台資公司「外衣」隱藏其陸資身分，事實上這些公司長期進項遠大於銷項，均透過中國大陸母公司以海外帳戶挹注每月數百萬元薪資及營運費用，另恐遭我國司法機關偵辦，還刻意不在公司登記地址營運，試圖掩飾其非法行徑。

這波專案中，調查局於這個月24至28日，由台北市調處、新北市調處、桃園市調處、新竹縣調站、高雄市調處共5個外勤處站，同步偵辦9家陸企來台非法從事挖角高科技人才案件，共搜索34處所及詢問57人次。

為杜絕高科技人才遭陸挖角，調查局這個月進行專案查緝9家違法在台陸企。圖／調查局提供
為杜絕高科技人才遭陸挖角，調查局這個月進行專案查緝9家違法在台陸企。圖／調查局提供

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