無照駕駛+酒駕致死　國民法官重判他有期徒刑7年2月

台北地院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照片

男子李佳修無照酒駕撞死王姓單親父親，依酒駕致死罪起訴，成為台北地院第1件選任國民法官參審案，法院本周2天開庭、1天評議，今天宣判，合議庭依酒駕致人於死罪判李有期徒刑7年2月。可上訴。

法院上周海選6名國民法官、4名備位國民法官宣誓後參審，合議庭職業法官包括審判長林鈺珍、法官洪甯雅、吳玟儒，蒞庭檢察官是高光萱、黃振城、楊舒雯，被害人家屬委任律師游敏傑參與訴訟，李的辯護人選范瑋峻。

檢、辯正式開庭前交換證據，由於檢察官認為李佳修在被捕後才認罪，辯方則主張李自首，是否自首關乎能否減刑，審判長列審案爭點。

台北市警中正一分局忠孝西路派出所員警林展弘證稱，肇事現場李佳修一直說車子不是他開的；員警張敬證稱，李與14歲曾姓少年同車，李滿臉通紅、襲警散發酒氣，一開始就認為有80%機率車子是李開的。

王姓死者的母親哭著作證，說兒子從小膽道閉鎖，生前很注意生活飲食，努力活著卻被撞死，不會原諒李；她說，李一直說是因為她兒子變換車道才煞車不及，「避重就輕又對我二度傷害」。

李佳修的母親黃姓婦人說，李佳修念7年級時曾拾物不送招領被記警告，8年級下學期被記警告3次，9年級下學期先被記警告3次，又因翻牆記小過，她對兒子只用愛的教育，曾告訴兒子盡快考駕照，「小孩不是講了就會聽」。

李佳修說，除了這次酒駕以前沒有酒駕紀錄，酒駕肇事造成死者家庭破碎，「為何死的不是我，為何是他？」，他不逃避責任，希望出獄後有機會替死者上香。

檢察官科刑辯論時說，李肇事後受傷，清醒時在台大醫院作筆錄時，還說不知肇事車輛上有誰，不能算自首，死者開的車在李車子的前方，一路沒煞車，駕駛無疏失，建議判處李有期徒刑7年6月到9年。

2022年11月13日晚間，李佳修和友人在台北市忠孝東路4段夜店飲酒，翌日凌晨4時結束，李在台北市區酒駕狂飆，車行經行政院前忠孝東路地下道發生追撞，造成前車駕駛王姓男子翻車死亡，李酒測值每公升1.085毫克，案發後羈押迄今。