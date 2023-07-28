賭場藏身北市大樓 遭警2度查獲逮29人送辦

王姓男子先前曾在台北市林森北路附近某大樓設賭場遭警查獲，重操舊業在同地點找人聚賭德州撲克，警方獲報搜索，逮捕賭客及王男等共29人，警詢後依法送辦、裁罰。

台北市警察局中山分局今天指出，圓山派出所掌握線報，發現轄內有賭場重新開幕招攬賭客聚賭，經查39歲王姓男子涉嫌。

警方查出，王男2月間曾在台北市林森北路附近大樓內承租2層樓當賭場，當時遭查獲後銷聲匿跡，但7月間又開始號召賭客聚賭，並承租同一地點設德州撲克賭場。

警方鎖定線索多日，昨天下午見時機成熟，派員前往搜索，當場人贓俱獲，逮捕18名賭客及賭場工作人員，共29人，查獲賭金新台幣21萬元、籌碼211萬餘元等物。

警方說，王男透過群組找賭客，等人數湊齊後，再找地點開設賭場，賭客年紀介於20歲至30歲間，並找來20多歲鄭女當櫃台會計及2名20多歲女荷官發牌。

警詢後依賭博罪把負責人王男及員工等人移送台北地檢署偵辦，賭客依社會秩序維護法裁罰。