低價創團下訂奶粉、尿布 「團媽」詐300多萬判賠全額

屏東縣1名黃姓女子於臉書創建嬰兒用品團購社團，以低於市價吸引民眾下單，卻未如實交付商品，去年詐得300多萬元遭起訴，屏東地方法院一審判黃女應賠償對方所有貨款，可上訴。圖為嬰兒示意圖。圖／本報系資料照

屏東黃姓女子日前於臉書創建嬰兒用品團購社團，以低於市價的尿布、奶粉等吸引民眾下單購買，她在前年向其中1名徐姓消費者謊稱自己有屏東某藥局的團購名額，向她購買能獲得優惠及贈品，從前年開始陸續收得貨款，但黃女收得款項後，卻未如實交付商品，遭徐女提起告訴，屏東地方法院一審判黃女應賠償徐女所匯款項共320多萬元，可上訴。

受騙徐女主張，黃女日前透過臉書社團「奶粉尿布代購小店」、「二手婦幼母嬰幼兒用品交流品平台」等，宣傳出售奶粉、尿布等商品的訊息，自己在瀏覽其中一個社團刊登的嬰幼商品廣告後下訂，雙方仍有正常交易半年。

徐女說，自己是前年4月受騙，當時誤信黃女有屏東某藥局的「團媽」名額，聽信她有大訂單優惠、儲值送贈品等消息，於前年4月29日起，透過LINE與對方聯繫訂購尿布、奶粉等商品，並陸續依指示匯款320萬8292元，卻均未收到商品、退款、贈品及儲值金，因此提出告訴，要求黃女應歸還所有貨款。

合議庭審酌認為，刑事判決徐女確實有遭黃女詐騙導致財損，徐女主張依法有據，判黃女應賠償徐女所匯款，可上訴。