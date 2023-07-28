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人妻脫光光洗澡視訊給小王看 被抓包離家出走要賠15萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中汪姓人妻背著老公、孩子在外交男友，曾無故離家出走4天，回來後又被陳姓先生發現她洗澡時竟還和男友視訊，自己一絲不掛模樣都讓對方看光，陳發現後雙方大吵，汪竟再度離家至今1年多都無音訊，陳主張汪侵害配偶權提告求償40萬元，法院判汪女應給付陳男15萬元，可上訴。

陳男主張，和妻子結婚近10年有2個小孩，但老婆2022年1月無故離家4天，回來後就持續和1名男性友人親密對話，同年月15日深夜在家中全裸洗澡時，還用手機開視訊給該名男子看，他發現後就和妻子爭吵，對方也坦承有開視訊。

陳男說，結果隔天凌晨妻子再度離家，也沒有告知去向且至今未歸，認為汪女嚴重悖離婚姻忠誠，破壞家庭和諧造成他精神痛苦，對汪求償40萬元；對此，汪女經法院通知未到庭辯論，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

法院查，陳男有提出汪女和男性友人在網路遊戲的對話，也有LINE對話紀錄截圖，相關錄音檔等以佐證妻子曾洗澡時和男子視訊，另汪女經傳喚沒到庭、未提書狀爭執，堪認陳男主張為真實。

法院認為，汪女和不詳男子已有逾越一般男女交往份際，已達破壞婚姻程度，而有侵害陳男配偶權，陳男求償有據，應予准許，並審酌雙方職業學歷收入及侵害程度等，判汪女應給付陳男15萬元。

汪姓人妻洗澡開視訊給小王看，法院判她應給付先生15萬元。示意圖／ingimage
汪姓人妻洗澡開視訊給小王看，法院判她應給付先生15萬元。示意圖／ingimage

婚姻 配偶

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