她拿刀捅死男友嚇到漏尿 打119報案算「自首」判關11年定讞

女子李貞如拿刀刺張姓男友肚子致死，最高法院依殺人罪判11年徒刑。圖／聯合報系資料照片

女子李貞如酒後和張姓男友吵架，並拿刀刺對方肚子致死，她辯稱長期遭家暴，律師也說她當時嚇到漏尿，可見很害怕，一、二審認為李女拿的刀刃長10公分，卻刺入張腹達15.5公分，力道猛烈，依殺人罪判13年徒刑，但判決被撤銷發回更審，更一審認定符合自首，改判李女11年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

李貞如（55歲）有過一段婚姻，3個小孩已25歲、23歲、18歲，她和在特種行業當「少爺」的張姓死者同居7年。2021年2月20日晚上7點多，李女在桃園住處和張口角，兩人當時都有喝酒、情緒激動。張先對李女拳打腳踢，李女也扔擲酒瓶、水桶回擊，又拿了把水果刀朝張的身體、四肢作勢揮砍，結果一刀刺進他肚子。

張遭刺擊，無力抵抗，李女怒氣難消，又拿酒瓶朝他的頭砸，見對方沒了反應，才打電話報警，並說自己被男友捅了好幾刀，男友又「自捅」失血。員警到場，發現倒在房間地上奄奄一息的張，送醫不治。

李貞如表示因長期遭家暴，忍無可忍才持刀反擊。法醫解剖，發現張腹部傷口深達15.5公分傷，上腸繫膜動脈遭刺破，大量血腹，檢方依殺人罪起訴；一審審酌李貞如下手力道猛烈，張無力抵抗後還繼續拿酒瓶敲頭，不符正當防衛，有殺人不確定故意，雖她有遭張家暴，但距案發相隔3年半，且非市府列管的高風險家暴案件，沒認定她長期受暴，依殺人罪判刑13年。

二審也認為張倒地後，李貞如仍拿酒瓶、水桶攻擊，有殺人犯意，維持13年徒刑，但最高法院對於她有打11」，是否自首有疑義，撤銷判決發回更審。

更一審審理後，認定李貞如符合自首要件，將刑期酌減為11年，李女提上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。