快訊

竹女擬改隸陽明交大保留校名 強強合校是升級還是滅校？

長壽金魚「活到23歲」！時間剩不多了...飼主全程陪伴送牠去彩虹橋淚崩

福原愛陷離婚風暴！驚現工作危機恐落「人間地獄」！

她拿刀捅死男友嚇到漏尿 打119報案算「自首」判關11年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

女子李貞如拿刀刺張姓男友肚子致死，最高法院依殺人罪判11年徒刑。圖／聯合報系資料照片
女子李貞如拿刀刺張姓男友肚子致死，最高法院依殺人罪判11年徒刑。圖／聯合報系資料照片

女子李貞如酒後和張姓男友吵架，並拿刀刺對方肚子致死，她辯稱長期遭家暴，律師也說她當時嚇到漏尿，可見很害怕，一、二審認為李女拿的刀刃長10公分，卻刺入張腹達15.5公分，力道猛烈，依殺人罪判13年徒刑，但判決被撤銷發回更審，更一審認定符合自首，改判李女11年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

李貞如（55歲）有過一段婚姻，3個小孩已25歲、23歲、18歲，她和在特種行業當「少爺」的張姓死者同居7年。2021年2月20日晚上7點多，李女在桃園住處和張口角，兩人當時都有喝酒、情緒激動。張先對李女拳打腳踢，李女也扔擲酒瓶、水桶回擊，又拿了把水果刀朝張的身體、四肢作勢揮砍，結果一刀刺進他肚子。

張遭刺擊，無力抵抗，李女怒氣難消，又拿酒瓶朝他的頭砸，見對方沒了反應，才打電話報警，並說自己被男友捅了好幾刀，男友又「自捅」失血。員警到場，發現倒在房間地上奄奄一息的張，送醫不治。

李貞如表示因長期遭家暴，忍無可忍才持刀反擊。法醫解剖，發現張腹部傷口深達15.5公分傷，上腸繫膜動脈遭刺破，大量血腹，檢方依殺人罪起訴；一審審酌李貞如下手力道猛烈，張無力抵抗後還繼續拿酒瓶敲頭，不符正當防衛，有殺人不確定故意，雖她有遭張家暴，但距案發相隔3年半，且非市府列管的高風險家暴案件，沒認定她長期受暴，依殺人罪判刑13年。

二審也認為張倒地後，李貞如仍拿酒瓶、水桶攻擊，有殺人犯意，維持13年徒刑，但最高法院對於她有打11」，是否自首有疑義，撤銷判決發回更審。

更一審審理後，認定李貞如符合自首要件，將刑期酌減為11年，李女提上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

殺人 家暴 自首

延伸閱讀

女星結婚6年突曝「家暴傷照」 額頭、嘴角流血畫面驚人

淡水7旬翁為數百元爭吵 持剪刀刺妻依殺人未遂送辦

前龜山鄉長收賄498萬元 最高法院今判9罪定讞確定要入獄

八仙塵爆罹難者家屬請求國賠敗訴 最高法院今廢棄發回更審

相關新聞

論文抄襲案余正煌同意和解撤告 林智堅捐30萬做公益獲不起訴

新竹市前市長林智堅及調查局調查官余正煌先前捲入論文抄襲爭議，林智堅去年曾二度在記者會中表示，國安局前局長陳明通曾於201...

拉法葉案孳息 更二審裁准沒收4.2958億美元及各扣押帳戶孳息

特偵組（已廢除）聲請單獨沒收拉法葉購艦案、已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得案，最高法院已裁准4億多美元，但對部分孳息計...

酒駕「零容忍」撞死人…國民法官判多重？北院首件下午出爐

男子李佳修無照酒駕撞死王姓單親父親，依酒駕致死罪起訴，成為台北地院第1件選任國民法官參審案；法院本周2天開庭、1天評議，...

低價創團下訂奶粉、尿布 「團媽」詐300多萬判賠全額

屏東黃姓女子日前於臉書創建嬰兒用品團購社團，以低於市價的尿布、奶粉等吸引民眾下單購買，她在前年向其中1名徐姓消費者謊稱自...

調查天使輪沉沒之因19船員遭限制出境 檢調擬近日約談

帛琉籍貨櫃船「天使輪」21日船身進水傾斜沉船，導致上千只空貨櫃落海，不僅影響航道安全，近500噸油料近日也出現漏油危機，...

政院地下道酒駕撞死單親父 北檢發犯罪被害人補償73萬

男子李佳修與江姓少年共7人，去年11月14日深夜自飲酒狂歡後，無照駕駛還在大馬路上競速，行經行政院旁的忠孝東路車行地下道...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦