政院地下道酒駕撞死單親父 北檢發犯罪被害人補償73萬

男子李佳修與江姓少年，深夜酒駕競速追撞，導致王姓駕駛翻車慘死，犯保協會協助死者家屬申請犯罪被害人補償金，北檢審議核發73萬餘元。圖／聯合報系資料照片

男子李佳修與江姓少年共7人，去年11月14日深夜自飲酒狂歡後，無照駕駛還在大馬路上競速，行經行政院旁的忠孝東路車行地下道時，酒駕追撞前車導致王姓駕駛翻車慘死。台北地檢署今年3月依酒駕致死等罪將李男起訴，並成為台北地院國民法官參審首案，今天下午將宣判；犯保協會也協助死者家屬申請犯罪被害人補償金，北檢經審議核發73萬餘元，代墊後再向李男求償。

北檢審議後認為，王男遭李男酒駕撞死頓失生命，其父母部分因有強制險賠償而駁回；但女兒部分因李男犯行，造成天倫夢碎、驟失至親，無可彌補，決議補償精神慰撫金、遺屬補償金共73萬餘元。

現年22歲男子的李男，去年去年11月14日因替友人慶生，先後前往夜店及酒店狂歡，凌晨時分欲返回李男家續攤時，與江姓少年等6男1女，分乘兩台車，趁著酒意在忠孝東路上恣意競速追逐。

不料行經行政院前忠孝東路車行地下道時，李男煞車不及，撞翻前方由王姓死者駕駛的車輛，導致王男座車騰空飛起，翻傳後重摔落地，王男彈出車外慘死。李男在警方獲報到場後，竟還囂張嗆警、襲警，甚至意圖奪槍，最後遭員警朝大腿連開兩槍才制伏，並在其身上起出一把折疊刀。

另名肇事的江姓少年，一度無視員警示意停車，意圖衝撞並加速逃離，事後又折返試圖攻擊到場採訪的媒體，行徑同樣囂張跋扈。