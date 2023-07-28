快訊

竹女擬改隸陽明交大保留校名 強強合校是升級還是滅校？

長壽金魚「活到23歲」！時間剩不多了...飼主全程陪伴送牠去彩虹橋淚崩

福原愛陷離婚風暴！驚現工作危機恐落「人間地獄」！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院地下道酒駕撞死單親父 北檢發犯罪被害人補償73萬

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

男子李佳修與江姓少年，深夜酒駕競速追撞，導致王姓駕駛翻車慘死，犯保協會協助死者家屬申請犯罪被害人補償金，北檢審議核發73萬餘元。圖／聯合報系資料照片
男子李佳修與江姓少年，深夜酒駕競速追撞，導致王姓駕駛翻車慘死，犯保協會協助死者家屬申請犯罪被害人補償金，北檢審議核發73萬餘元。圖／聯合報系資料照片

男子李佳修與江姓少年共7人，去年11月14日深夜自飲酒狂歡後，無照駕駛還在大馬路上競速，行經行政院旁的忠孝東路車行地下道時，酒駕追撞前車導致王姓駕駛翻車慘死。台北地檢署今年3月依酒駕致死等罪將李男起訴，並成為台北地院國民法官參審首案，今天下午將宣判；犯保協會也協助死者家屬申請犯罪被害人補償金，北檢經審議核發73萬餘元，代墊後再向李男求償。

北檢審議後認為，王男遭李男酒駕撞死頓失生命，其父母部分因有強制險賠償而駁回；但女兒部分因李男犯行，造成天倫夢碎、驟失至親，無可彌補，決議補償精神慰撫金、遺屬補償金共73萬餘元。

現年22歲男子的李男，去年去年11月14日因替友人慶生，先後前往夜店及酒店狂歡，凌晨時分欲返回李男家續攤時，與江姓少年等6男1女，分乘兩台車，趁著酒意在忠孝東路上恣意競速追逐。

不料行經行政院前忠孝東路車行地下道時，李男煞車不及，撞翻前方由王姓死者駕駛的車輛，導致王男座車騰空飛起，翻傳後重摔落地，王男彈出車外慘死。李男在警方獲報到場後，竟還囂張嗆警、襲警，甚至意圖奪槍，最後遭員警朝大腿連開兩槍才制伏，並在其身上起出一把折疊刀。

另名肇事的江姓少年，一度無視員警示意停車，意圖衝撞並加速逃離，事後又折返試圖攻擊到場採訪的媒體，行徑同樣囂張跋扈。

酒駕 行政院 補償金

延伸閱讀

酒駕「零容忍」撞死人…國民法官判多重？北院首件下午出爐

不是擦邊台南！台南市區強風吹倒路樹 多處地下道及道路受阻

1歲8月幼童疑溢奶送醫不治 40多歲單親媽涉過失致死罪

北市酒駕慣犯拒測5次 共罰270萬繳不出

相關新聞

論文抄襲案余正煌同意和解撤告 林智堅捐30萬做公益獲不起訴

新竹市前市長林智堅及調查局調查官余正煌先前捲入論文抄襲爭議，林智堅去年曾二度在記者會中表示，國安局前局長陳明通曾於201...

拉法葉案孳息 更二審裁准沒收4.2958億美元及各扣押帳戶孳息

特偵組（已廢除）聲請單獨沒收拉法葉購艦案、已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得案，最高法院已裁准4億多美元，但對部分孳息計...

酒駕「零容忍」撞死人…國民法官判多重？北院首件下午出爐

男子李佳修無照酒駕撞死王姓單親父親，依酒駕致死罪起訴，成為台北地院第1件選任國民法官參審案；法院本周2天開庭、1天評議，...

調查天使輪沉沒之因19船員遭限制出境 檢調擬近日約談

帛琉籍貨櫃船「天使輪」21日船身進水傾斜沉船，導致上千只空貨櫃落海，不僅影響航道安全，近500噸油料近日也出現漏油危機，...

人妻脫光光洗澡視訊給小王看 被抓包離家出走要賠15萬

台中汪姓人妻背著老公、孩子在外交男友，曾無故離家出走4天，回來後又被陳姓先生發現她洗澡時竟還和男友視訊，自己一絲不掛模樣...

政院地下道酒駕撞死單親父 北檢發犯罪被害人補償73萬

男子李佳修與江姓少年共7人，去年11月14日深夜自飲酒狂歡後，無照駕駛還在大馬路上競速，行經行政院旁的忠孝東路車行地下道...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦