聽新聞
test
0:00 / 0:00
政院地下道酒駕撞死單親父 北檢發犯罪被害人補償73萬
男子李佳修與江姓少年共7人，去年11月14日深夜自飲酒狂歡後，無照駕駛還在大馬路上競速，行經行政院旁的忠孝東路車行地下道時，酒駕追撞前車導致王姓駕駛翻車慘死。台北地檢署今年3月依酒駕致死等罪將李男起訴，並成為台北地院國民法官參審首案，今天下午將宣判；犯保協會也協助死者家屬申請犯罪被害人補償金，北檢經審議核發73萬餘元，代墊後再向李男求償。
北檢審議後認為，王男遭李男酒駕撞死頓失生命，其父母部分因有強制險賠償而駁回；但女兒部分因李男犯行，造成天倫夢碎、驟失至親，無可彌補，決議補償精神慰撫金、遺屬補償金共73萬餘元。
現年22歲男子的李男，去年去年11月14日因替友人慶生，先後前往夜店及酒店狂歡，凌晨時分欲返回李男家續攤時，與江姓少年等6男1女，分乘兩台車，趁著酒意在忠孝東路上恣意競速追逐。
不料行經行政院前忠孝東路車行地下道時，李男煞車不及，撞翻前方由王姓死者駕駛的車輛，導致王男座車騰空飛起，翻傳後重摔落地，王男彈出車外慘死。李男在警方獲報到場後，竟還囂張嗆警、襲警，甚至意圖奪槍，最後遭員警朝大腿連開兩槍才制伏，並在其身上起出一把折疊刀。
另名肇事的江姓少年，一度無視員警示意停車，意圖衝撞並加速逃離，事後又折返試圖攻擊到場採訪的媒體，行徑同樣囂張跋扈。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言