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雲林縣綠能貪汙案 議長沈宗隆及議員等5人今起訴

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣議長沈宗隆涉向達德能源公司收賄案，經雲林地檢署偵查終結，被告沈宗隆及白手套的鍾慶郎、議員王又民今天被依收受賄賂罪起訴，同案時任達德公司王姓董事長、潘姓執行長也涉嫌對於公務員不違背職務交付賄賂罪嫌起訴。全案共5人被起訴，其餘涉案的兩名許姓和黃姓議員，則因犯罪嫌疑不足兩人不起訴。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，達德公司108年間在雲林縣設立風機發電，為遭民眾陳抗及部分議員反對，致向雲林縣政府申請的建照及使照取得不順利，風場開發進度大幅落後，為加速取得許可，該公司時任的王姓董事長及潘姓執行長，尋求沈宗隆及縣議員壬又民等人支持，協助達德集團向雲林縣政府取得相關許可公文。

檢方指出，這起貪汙案手法係以工程款夾帶賄款方式，把海上風機拋石等部分工程交由鍾慶郎的工程公司承包，再將賄款夾帶在工程單價中，透過下包廠商、白手套，陸續共交付約2600萬元，對議長等人賄賂，其中鍾慶郎從中獲得約540萬元賄款，沈宗隆及鍾慶郎等人於均坦承犯行並已繳回全部犯罪所得。

起訴書指出，議員王又民於108年間向潘姓被告表示希望能給予金錢贊助，達德同意每年支付150萬元，即以不實發票，再利用「禮品贊助」、「活動補助」等名目向達德公司申請交際費，期間共交付275萬元賄款給王又民。

檢方指出，全案偵查終結，議長沈宗隆、議員壬又民、廠商鍾慶郎、德達王姓董事長及潘姓執行長等5人被依貪汙罪起訴；同案游姓被告及開立不實發票廠商等人則被以緩起訴處分。至於另兩名許姓和黃姓議員，則因犯罪嫌疑不足兩人不起訴。

雲林議長沈宗隆貪汙案，包括另一議員及廠商共5人今被依貪汙罪起訴。記者蔡維斌／攝影
雲林議長沈宗隆貪汙案，包括另一議員及廠商共5人今被依貪汙罪起訴。記者蔡維斌／攝影
雲林議長沈宗隆及另一名議員、廠商共5人今被依貪汙罪起訴。記者蔡維斌／翻攝
雲林議長沈宗隆及另一名議員、廠商共5人今被依貪汙罪起訴。記者蔡維斌／翻攝

議員 沈宗隆 公務員 賄款 貪汙

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