酒駕「零容忍」撞死人…國民法官判多重？北院首件下午出爐

男子李佳修無照酒駕撞死王姓單親父親，依酒駕致死罪起訴，成為台北地院第1件選任國民法官參審案；法院本周2天開庭、1天評議，10名國民法官參與審判，人民法律感情對酒駕致死案想判多重？合議庭今天下午1時30分揭曉。

這是全國第1件酒駕致死案由國民法官審理的判決，儘管李佳修認錯、認罪，強調自首且羈押中抄佛經迴向給死者表示懺悔，不過，他的犯後態度有沒有辦法感動參審的國民而獲減刑，是觀察重點。

法院上周海選6名國民法官、4名備位國民法官宣誓後參審，合議庭職業法官包括審判長林鈺珍、法官洪甯雅、吳玟儒，蒞庭檢察官是高光萱、黃振城、楊舒雯，被害人家屬委任律師游敏傑參與訴訟，李的辯護人選范瑋峻。

李佳修在科刑辯論程序時表示，除了這次酒駕以前沒有酒駕紀錄，酒駕肇事造成死者家庭破碎，「為何死的不是我，為何是他？」他不逃避責任，希望出獄後有機會替死者上香。

檢察官論告說，李肇事後受傷，清醒時在台大醫院作筆錄時，還說不知肇事車輛上有誰，不能算自首，死者開的車在李車子的前方，一路沒煞車，駕駛無疏失，建議合議庭判處李有期徒刑7到9年。

2022年11月13日晚間，李佳修和友人在台北市忠孝東路4段夜店飲酒，翌日凌晨4時結束，李在台北市區酒駕狂飆，車行經行政院前忠孝東路地下道發生追撞，造成前車駕駛王姓男子翻車死亡，李酒測值每公升1.085毫克，案發後羈押迄今。

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