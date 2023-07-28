線上遊戲分數買賣銷售額2億元 新竹男欠稅不繳下場慘了

新竹1名男子自2014年8月起至2017年9月間從事線上遊戲分數買賣，3年間銷售金額高達2億元，國稅局要求補稅5千多萬元並裁處，但男子逾期不繳稅，行政執行署更發現他惡意脫產。行政執行署前天向新竹地方法院聲請管收獲准，將男子解送至管收所。

法務部行政執行署新竹分署指出，該名男子因從事線上遊戲分數買賣，交易過於頻繁且總計金額龐大，遭調查局認為有洗錢嫌疑，並將案件移送國稅局調查是否應補課稅捐；國稅局調查後認定該名男子這段期間銷售金額總計高達2億餘元，依法必須補稅。

男子必須補課該年度營業稅、營利事業所得稅、個人綜合所得稅共5千多萬元，同時面臨國稅局裁罰。不過，男子逾期未繳成了「欠稅大戶」，被移送新竹分署強制執行。

新竹分署指出，受理案件時發現，該名男子名下幾乎無任何財產，扣押存款也僅徵起2千餘元，經多年追查，發現該男子在2017年8月中收到國稅局通知後，竟在同年8、9月間迅速移轉名下房地產，並在2周內將移轉房地產所得價金連同帳戶內原有存款提領一空，提領總金額累計高達2000多萬元。

新竹分署多次通知男子到場說明這2000多萬元款項的流向，男子辯稱「拿去還債」，卻又無法提出相關證明，也不透露還款給誰，並一再辯稱自己沒能力清償稅款云云。

新竹分署指出指出，承辦行政執行官認定該男子構成「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」管收事由，今年6月間限期該男子於7月26日到場履行義務或提供相當擔保，該男子雖有到場，卻仍依舊拒絕繳納。