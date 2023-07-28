桃園合格保母猛搖釀未滿周歲男嬰終身殘疾 法院重判8年
桃園一名黃姓保母被控未妥善照顧5個月大男嬰，還涉嫌劇烈搖晃男嬰頭部，導致對方大腦嚴重受損，有半身麻痺、視神經萎縮等嚴重後遺症，但她矢口否認，辯稱對方身上有舊傷，是舊傷造成後來傷勢，結果說法未被採信，被桃園地院依成年人故意對兒童重傷害罪重判8年。可上訴。
判決指出，黃女是領有保母人員技術士證照的專業人員，平時於住處提供居家托育服務。2017年3月21日，她獨自在家照顧受楊姓女子託付的男嬰，原本一切正常，但下午傳男嬰呼吸變慢不對勁，打119送醫後，診斷有受虐性腦損傷併硬腦膜下出血、腦梗塞等情。
男嬰經治療復健，仍有小頭症、發展遲緩、右側肢體偏癱、雙眼視力嚴重受損等情，無法恢復原狀；由於男嬰僅腦部受損嚴重，身上無明顯外傷，醫院研判是劇烈搖晃導致成傷，疑似兒虐，但黃女否認搖晃，辯稱是男嬰身上舊傷導致。
黃女主張醫院鑑定結果均認男嬰案發當時已有舊傷，可以認定本案傷勢與舊傷有關聯，而且新舊傷發生期間，男嬰並非她一人照顧，還有男嬰父母，不能以病發在她照顧期間就推論她有故意或過失傷害責任。
法院調查，男嬰雖有2次腦出血情形，但2家醫院依出血量、病理反應和臨床經驗診斷鑑定，結果均指腦損與3月21日新傷有關，而黃女自承案發時僅她1人在家照顧男嬰，因此推論黃女案發當天曾劇烈搖晃男嬰頭部；另外，檢察官雖起訴黃女業務過失重傷害罪，但法院認定她是犯重傷害罪，審理時也變更起訴法條。
法院認為，黃女身為托育保母，本應細心呵護照料，卻基於重傷害犯意，大力劇烈搖晃男嬰，導致男嬰受有右側偏癱、視力萎縮等難以健全成長傷勢，也造成男嬰家人傷痛及照顧負擔，犯後又矢口否認，未能與對方和解，因此量處其刑。
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