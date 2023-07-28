無照針灸 林書豪御用按摩師緩起訴

林書豪上傳社群的影片中，出現的「施針」行為，屬於需要醫事人員執照才能從事的針灸，但經查後，卻無法找到施針者醫事人員的登記資訊。圖／取材自林書豪Instagram 無醫師資格的按摩師羅鈞諭長期受聘於球隊，提供推拿按摩，協助職籃球星林書豪等人消除疲勞，甚至幫林書豪針灸，林書豪將影片上傳IG，遭檢舉是密醫；台北地檢署調查後，認定羅男涉違反醫師法，考量無前科且坦承犯行，給予緩起訴處分，條件是須支付國庫三萬元。

羅鈞諭不僅是林書豪御用按摩師，兩人合作長達十三年，每當林書豪受傷時，他都能第一時間作出即時的處理；他創辦的足體養生館也長期為台灣各大運動賽事服務，包括籃球、馬拉松、鐵人三項等，受到不少運動名人青睞。

據了解，羅鈞諭以足體養生及推拿按摩為職業，長期為球員推拿按摩消除疲勞。不過，羅男並無沒有合法醫師資格，依法不得執行醫療業務。

今年三至五月間，羅鈞諭在林書豪住處為他針灸三至四次，林書豪拍攝羅針灸過程，並上傳Instagram限時動態，有民眾截圖動態向台北市政府衛生局檢舉，指稱羅鈞諭沒有醫療執照卻有執行醫療行為。