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蘇震清未報1.2億元存款遭裁罰400萬 提告抗罰敗訴
立委蘇震清被監察院發現七年前申報財產時，故意隱匿未報借用他人帳戶持一億二四七六萬餘元存款，依公職人員財產申報法裁罰四百萬元，蘇提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。
監察院認定蘇震清借用助理等六人帳戶持有的八筆存款，二○一六年卻故意不實申報財產，處四百萬元罰鍰，蘇提行政訴訟救濟；蘇主張，因友人有資金需求，由他代為借貸一億元並開支票，而帳戶資金轉進、轉出，僅短暫存放資金，用來支付、兌現支票，不是他的財產。
蘇表示，另一筆一千萬元是民間賽鴿協會暫存的款項，由於賽鴿協會競賽期間有多筆金額龐大資金出入，為避免遭人檢舉是博弈資金而凍結，會暫放在地方具信譽的人士；他身為民代，常有賽鴿協會委託暫存資金，他都交由助理代為處理，且該筆資金已於二○一七年初匯出，可見不是他的錢。
北高行根據助理證述、金流安排等，不採信蘇的說詞，且蘇擔任中央、地方民意代表多年，有多次申報財產經驗，監察院通知單也有載明申報常見錯誤情形包括「漏報借名開戶之存款」，判蘇敗訴。
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