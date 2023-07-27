醫界最大貪汙案有人含冤？林繼敏已關4年 高院裁定開啟再審

十多年前署立醫院爆發大規模貪汙案，檢方先後起訴前衛生署醫管會執行長黃焜璋和多名署立醫院正副院長，其中黃焜璋收賄250萬元，護航廠商自訂規格，得標署立醫院採購案，2019年被判15年徒刑定讞；前署立基隆醫院心臟科主任林繼敏也被認定收賄，遭判刑14年。林3度聲請再審都遭駁，台灣高等法院今認為有再審必要，裁准再審。

十多年前署立醫院爆發大規模貪汙案，前署立基隆醫院心臟科主任林繼敏也被認定收賄，遭判刑14年，台灣高等法院今認為有再審必要，裁准再審。記者王宏舜／攝影

林繼敏被控2003年辦理心血管檢測儀器採購案時，協助宜德、創世達等公司設定規格，檢調第一波約談時以30萬元交保，2011年5月6日被查出另涉收賄，遭撤保羈押。林在偵訊時否認收賄放水，也未以綁規格協助廠商得標。

林在判決定讞後，曾就聲請再審案件聲請裁判憲法審查。林認為最高法院去年的刑事裁定，就他援引最高法院對基隆醫院前院長李源芳的刑事判決，對同案另一被告因貪汙等案件所表示的見解為新證據而聲請再審，以不符刑事訴訟法第420條第1項第6款規定的嶄新性及顯著性要件，以及個案情節不同為由，駁回他就高院駁回再審所提的抗告，違反憲法平等原則。不過憲法法庭第四審查庭認為聲請案件沒有憲法重要性，裁定不受理。

林繼敏認為，相關證人的證詞不是無對他不利，就是證人間的證詞不同，有重大瑕疵，不應該認定他有罪。林已入獄服刑4年，之前3度聲請再審都碰壁，聲請裁判憲法審查也不被受理，但他仍繼續聲請再審。

高院這回認為林可能含冤，今裁定准予開啟再審，至於檢察官是否「放人」，由檢方決定。