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影／畫面曝！警突襲松山賭場 56名賭客麻將搓到一半嚇傻愣在原位

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市松山區慶城街某麻將協會屢遭檢舉私下經營職業賭場，警方昨午突襲搜索，查獲現場負責人、員工、賭客等59人，查扣賭資、籌碼、抽頭金等18萬元，詢後依法送辦，松山分局警方今午公布搜索過程相關影像。

員警密錄器畫面顯示，昨午員警突襲搜索時，一進門就大喊「通通不要動！」，該麻將協會內幾乎客滿，現場數十名賭客當場嚇傻，愣在座位上。記者李隆揆／翻攝
員警密錄器畫面顯示，昨午員警突襲搜索時，一進門就大喊「通通不要動！」，該麻將協會內幾乎客滿，現場數十名賭客當場嚇傻，愣在座位上。記者李隆揆／翻攝

員警密錄器畫面顯示，昨午員警突襲搜索時，一進門就大喊「通通不要動！」該麻將協會內幾乎客滿，現場數十名賭客當場嚇傻，愣在座位上，後續全數被帶回偵辦。

警方調查，不法業者租下松山區慶城街一處民宅地下室，設立「健康麻將協會」，實則掛羊頭賣狗肉，以合法掩護非法，私營職業賭場。

台北市警方近日接連接獲民眾檢舉該處暗藏賭場，派員蒐證後，昨天下午集結警力突襲搜索，當場查獲現場負責人49歲黃姓女子，員工67歲黃姓女子及58歲李姓女子，及56名賭客，查扣抽頭金2萬3300元、籌碼8萬5115元、賭資7萬5300元及14副麻將賭具。

據悉，現場負責人及員工落網後辯稱，只是受人聘雇到麻將協會送茶水、管理室內整潔等，不知涉及不法，其餘賭客包含菜籃族、上班族等，則稱有的是在網路上看見該協會廣告文宣、有的只是路過好奇，不知該處是職業賭場；警詢後仍依刑法賭博罪嫌將黃女等3人送辦，依社會秩序維護法裁罰56名賭客。

警方查扣抽頭金2萬3300元、籌碼8萬5115元、賭資7萬5300元及14副麻將賭具。記者李隆揆／翻攝
警方查扣抽頭金2萬3300元、籌碼8萬5115元、賭資7萬5300元及14副麻將賭具。記者李隆揆／翻攝
員警密錄器畫面顯示，昨午員警突襲搜索時，一進門就大喊「通通不要動！」，該麻將協會內幾乎客滿，現場數十名賭客當場嚇傻，愣在座位上。記者李隆揆／翻攝
員警密錄器畫面顯示，昨午員警突襲搜索時，一進門就大喊「通通不要動！」，該麻將協會內幾乎客滿，現場數十名賭客當場嚇傻，愣在座位上。記者李隆揆／翻攝
員警密錄器畫面顯示，昨午員警突襲搜索時，一進門就大喊「通通不要動！」，該麻將協會內幾乎客滿，現場數十名賭客當場嚇傻，愣在座位上。記者李隆揆／翻攝
員警密錄器畫面顯示，昨午員警突襲搜索時，一進門就大喊「通通不要動！」，該麻將協會內幾乎客滿，現場數十名賭客當場嚇傻，愣在座位上。記者李隆揆／翻攝
員警密錄器畫面顯示，昨午員警突襲搜索時，一進門就大喊「通通不要動！」，該麻將協會內幾乎客滿，現場數十名賭客當場嚇傻，愣在座位上。記者李隆揆／翻攝
員警密錄器畫面顯示，昨午員警突襲搜索時，一進門就大喊「通通不要動！」，該麻將協會內幾乎客滿，現場數十名賭客當場嚇傻，愣在座位上。記者李隆揆／翻攝
員警密錄器畫面顯示，昨午員警突襲搜索時，一進門就大喊「通通不要動！」，該麻將協會內幾乎客滿，現場數十名賭客當場嚇傻，愣在座位上。記者李隆揆／翻攝
員警密錄器畫面顯示，昨午員警突襲搜索時，一進門就大喊「通通不要動！」，該麻將協會內幾乎客滿，現場數十名賭客當場嚇傻，愣在座位上。記者李隆揆／翻攝
警方查扣抽頭金2萬3300元、籌碼8萬5115元、賭資7萬5300元及14副麻將賭具。記者李隆揆／翻攝
警方查扣抽頭金2萬3300元、籌碼8萬5115元、賭資7萬5300元及14副麻將賭具。記者李隆揆／翻攝

麻將 賭場 北市

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