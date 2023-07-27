影／畫面曝！警突襲松山賭場 56名賭客麻將搓到一半嚇傻愣在原位

台北市松山區慶城街某麻將協會屢遭檢舉私下經營職業賭場，警方昨午突襲搜索，查獲現場負責人、員工、賭客等59人，查扣賭資、籌碼、抽頭金等18萬元，詢後依法送辦，松山分局警方今午公布搜索過程相關影像。

員警密錄器畫面顯示，昨午員警突襲搜索時，一進門就大喊「通通不要動！」，該麻將協會內幾乎客滿，現場數十名賭客當場嚇傻，愣在座位上。記者李隆揆／翻攝

員警密錄器畫面顯示，昨午員警突襲搜索時，一進門就大喊「通通不要動！」該麻將協會內幾乎客滿，現場數十名賭客當場嚇傻，愣在座位上，後續全數被帶回偵辦。

警方調查，不法業者租下松山區慶城街一處民宅地下室，設立「健康麻將協會」，實則掛羊頭賣狗肉，以合法掩護非法，私營職業賭場。

台北市警方近日接連接獲民眾檢舉該處暗藏賭場，派員蒐證後，昨天下午集結警力突襲搜索，當場查獲現場負責人49歲黃姓女子，員工67歲黃姓女子及58歲李姓女子，及56名賭客，查扣抽頭金2萬3300元、籌碼8萬5115元、賭資7萬5300元及14副麻將賭具。