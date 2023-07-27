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宜蘭大地主留逾170筆房地產 1.4億遺產稅繼承人繳不出
宜蘭游姓男子生前擁有新北、宜蘭、花蓮各縣市超過百筆房地產，數年前去世，遺產稅高達1億4千萬餘元，但許多遺產是債權的形式，繼承人不知如何繳納。法務部行政執行署宜蘭分署日前與游男繼承人、債務人共30多人開會，以清償債務的方式追繳回7千萬餘元。
游男108年91歲高壽去世，名下房地產超過170筆，還有存款、對外債權、應收帳款、公司出資額、基金等，國稅局宜蘭分局歷經半年調查，才釐清遺產狀況。游男多位繼承人因遺產複雜，現金較不足，且牽涉到債務人，不知如何處理遺產稅，遲未繳納，國稅局去年7月移送宜蘭分署辦理。
宜蘭分署進一步詢問，發現游男生前曾借款數千萬元，並在債務人土地上設定抵押權，若無法還款就將土地抵押。分署為避免走到法拍等強制執行手段，多次聯繫繼承人與債務人們，終於在今年7月中旬邀請本案相關人士共30多人，到分署開會協調。
會中達成協議，游男的債務人出錢繳納遺產稅，繼承人也同意塗銷債務人土地的抵押權設定，了結雙方債務，當日共繳納7534萬餘元，創下宜蘭分署有史以來單筆最高紀錄。
游男遺產稅尚餘7000萬元左右未繳，分署會繼續連繫繼承人與關係人，討論如何繳納，也不排除部分以強制執行的方式處理；分署呼籲，繼承人繳納遺產稅時如有爭執或困難，應主動聯繫行政執行署，以免在沒有準備的狀況下遭移送強制執行。
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