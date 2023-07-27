詐騙訊息氾濫 學者：靠科技溯源逮捕

詐騙訊息不能只是見一則下一則！資通安全研究所副院長林盈達27日於論壇表示，假消息或詐騙資訊傳遞氾濫，更應透過科技協助溯源，找出背後的行為者。AI Labs資深分析師林雨蒼則表示，假帳號會透過大量協作的方式帶輿論風向，這些帳號通常有「共同創辦時間」、「類似的生活作息」與「同個目標社群」等特色。

AI Labs資深分析師林雨蒼表示，假帳號會透過大量協作的方式帶輿論風向，並展示訊息傳遞的方式。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

追蹤詐騙源頭

林盈達表示，假訊息與詐騙訊息有類似之處，雖然目的不同，但防堵上都需要更強的識讀教育與多方協作。他指出，其中詐騙消息的特徵比較明顯，要辦認出來比較容易，但打詐的困難處在於「跨平台」，常有線上轉線下、臉書轉line轉電話聯絡等，導致AI難以追蹤。

他說，目前各單位都試著強化開發數位訊息分析的工具，包括自然語言處理、機器學習與深度學習等，並研究詐騙或假訊息的傳播行為，不斷進行溯源，揪出行為者的真實身分，不再是被動的「見一則詐騙廣告，下架一則」。

立法才能監管社群

林盈達舉例說，如求職詐騙常常出現「飆股」、「在家工作」等關鍵字，可以設定偵測的關鍵條件，揪出詐騙的廣告，且許多詐騙訊息都會附上line ID，可以藉此來回溯，與業者合作溯源找出犯罪者。他強調，前端的資訊搜查與訊息分析都可以靠著科技協助，但源頭打擊還是需要仰賴人力與檢調單位進行追查。

對此，林雨蒼表示，當社群平台自律原則與收益衝突時，企業通常會向收益低頭，所以政府的法律框架就會成為重要的依據；例如歐盟就祭出相關法規，規範社群平台應盡的義務。

十萬網軍集體出征

林雨蒼表示，假帳號即為「使用偽造帳號，在社群平台上假冒真人進行輿論操作」，但這些帳號通常會有幾個特色，包括「建立時間相近」、「在相同的地方進行輿論操作」、「偽造的頭像」與「類似的生活作息」等。

他說，這些帳號常常會由一個帳號發文，然後約莫一段時間後，就被大量轉傳到個目標社團，這種傳播方式也成為現在辨識假帳號的方法。

林雨蒼指出，假帳號會放大不重要的消息，透過集體出征的方式淹沒正常人的聲量，假造的民意更會影響到輿情系統，進而導致政府政策的誤判，也會造成社會更加撕裂的狀況。

【更多精采內容，詳見 】