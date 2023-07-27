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新竹警取締違規遭攤販打傷毀物搶罰單 要求115萬和解破局

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹31歲陳姓男子今年2月在市區違規擺攤，遭施姓警員開單告發，陳男一時氣憤，竟搶過施員手上告發單，並與之發生扭打，過程中造成警方密錄器、辣椒水、眼鏡損壞，自己也遭警棍敲打頭部，導致頭皮撕裂傷。事後施員要求115萬和解金，陳男不肯，雙方和解破局。新竹地院依損壞公務員職務上掌管之物品罪，判陳男有期徒刑3月，易科罰金9萬元。

判決書指出，陳姓男子今年2月22日晚間6時47分許，在新竹市區一處路口違規擺攤，遭施姓警員開單告發。未料警方開單過程中，陳男竟強行拿取施姓警員手上告發單，導致施員右手指受傷，施員當下認為陳男有妨害公務之嫌，於是要求對方配合前往派出所接受調查，同時呼叫其他員警支援。

未料陳男不願配合，施男見雙方關係緊張，於是拿出辣椒水準備噴灑，沒想到陳男竟上前與警方扭打，雙方發生肢體衝突，過程中造成施姓警員密錄器、辣椒水、眼鏡損壞，以及右肩、下背、左小腿及左膝擦挫傷，右手腕及右食指腫痛等傷害。陳男反抗過程中，也遭施姓警員持警棍敲打頭部，而受有頭臉部外傷、頭皮撕裂傷縫合5公分等傷害。

法官認為，陳男所為實在不該，但由於陳男坦承犯行，雖未能與施員達成和解，然原因為施員提出和解金額高達115萬元所致，並非陳男無和解意願，最後依損壞公務員職務上掌管之物品罪，判陳男有期徒刑3月，易科罰金9萬元。

陳男在市區違規擺攤，遭警方開單告發，陳男一時氣憤，竟搶過警察手上告發單，並與之發生扭打。示意圖／新竹市警察局提供
陳男在市區違規擺攤，遭警方開單告發，陳男一時氣憤，竟搶過警察手上告發單，並與之發生扭打。示意圖／新竹市警察局提供

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