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台中婦走斑馬線遭撞枉死 無照騎士釀行人地獄下場出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中潘姓男子無照騎機車上路，行經北屯區又超速飆到70公里，沒看到鄭姓婦人走斑馬線通過，反應不及迎面撞上，害鄭重摔馬路全身多處骨折、腦出血慘死。法院審酌，潘無照未禮讓行人，依道交條例加重其刑，考量潘犯後自首坦承依過失致死罪判他1年6月，可上訴。

檢警調查，潘男2022年8月20日晚上7點多無照騎車經過北屯區后庄路、后庄路980巷路口，當地速限50公里潘卻開到70公里超速，剛好鄭姓婦人要走行人穿越道過馬路，潘卻來不及反應直接撞上還鄭整個人重摔馬路。

鄭婦遭強烈撞擊下全身多處骨折、腦出血，緊急送醫當晚9點多仍宣告不治，潘男肇事後則留在現場向警方自首。

法院查，潘男在警詢、偵查及審理時均坦承不諱， 並有道路交通事故現場圖、現場照片、路口監視器及行車記錄器等可佐證。

法院指出，潘男無照騎車，經過行人穿越道又未禮讓行人先行，漠視往來人車生命，最終撞死鄭婦，應依道路交通管理處罰條例第86條經行人穿越道不禮讓行人部分加重其刑，另潘犯後留在現場向警方自首也依規定減刑。 

法院審酌，潘男無照上路又未遵守交通規範撞死路人，害鄭婦痛失至親等難以回復損害，且本案肇責全在潘身上，鄭並無肇事因素，且潘犯後也沒有賠償被害家屬，依無駕駛執照駕車，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，因而過失致人於死，判他有期徒刑1年6月。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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