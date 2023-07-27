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松山區麻將協會屢兼職業賭場 北市警突襲搜索再逮59人送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方近日接連接獲松山區某麻將協會私下營賭，經數月蒐證，昨午集結警力突襲搜索，當場查獲現場負責人、員工、賭客等59人，查扣賭資、籌碼、抽頭金等18萬餘元，及14副麻將賭具，詢後依法送辦、裁罰。

警方調查，不法業者承租松山區慶城街上某民宅地下一樓，假藉麻將協會名義吸客，實際上卻掛羊頭賣狗肉，抽取抽頭金私下營賭，台北市警局近日密集接獲至少6件相關檢舉案，經派員蒐證，昨下午集結警力，持票突襲搜索，順利破獲該職業賭場。

據悉，該處民宅緊鄰幼兒園，卻從2003年起就屢遭不法業者租用，以合法掩護非法的形式經營賭場，多次引來轄區警方掃蕩；此次賭場業者提供計分卡給賭客用來變換現金，收取清潔費、茶水費代替抽頭金，吸引不少賭客上門。

警方表示，昨午搜索時查獲現場現場負責人49歲黃姓女子，員工67歲黃姓女子及58歲李姓女子，及56名賭客，查扣抽頭金2萬3300元、籌碼8萬5115元、賭資7萬5300元及14副麻將賭具，全案詢後依刑法賭博罪將黃女等3人移送台北地檢署偵辦，依社會秩序維護法裁罰56名賭客。

警方呼籲，絕不容許不法業者以合法掩護非法方式經營賭場，將持續針對相關不法執行掃蕩，淨化社會治安。

據悉，該處民宅緊鄰幼兒園，卻從2003年起就屢遭不法業者租用，以合法掩護非法的形式經營賭場，多次引來轄區警方掃蕩。記者李隆揆／攝影
據悉，該處民宅緊鄰幼兒園，卻從2003年起就屢遭不法業者租用，以合法掩護非法的形式經營賭場，多次引來轄區警方掃蕩。記者李隆揆／攝影

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