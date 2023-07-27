男撿屍正妹丟包摩鐵 保險套包裝露餡...急付40萬和解換免囚

吳姓男子在高雄市某夜店認識一名正妹，卻趁機將醉倒的正妹「撿屍」帶往汽車旅館，在房間內性侵正妹，完事後趁女方醒來前吳男就逃離現場，後來正妹在床頭發現用過的保險套包裝，驚覺遭性侵報警，吳男事後以40萬元和解，法院最後依趁機性交罪判吳男2年徒刑，緩刑5年。可上訴。

去年7月9日凌晨3時許，吳男在高雄市新興區某知名夜店喝酒，見被害正妹和林姓女閨密在場，吳男和正妹隊到眼後上前搭訕，之後見正妹喝到爛醉，吳男自告奮勇稱會送她回家，為了讓正妹閨密安心，兩人還互加IG，掛保證會安全護送正妹到家。

結果上車後，吳男和正妹沒回家，反而搭車直奔摩鐵，吳男在房間內脫光正妹衣物性侵得逞，直到正妹隔天醒來，發現自己下半身沒穿衣服，床頭櫃還有一個已開封的保險套包裝，才驚覺自己遭性侵。

由於當天喝到斷片，正妹求助林姓閨密，才知道自己遭當晚認識的吳男「撿屍」，她隨即在閨密幫助下報警驗傷，警方根據摩鐵的旅客登記簿及監視器畫面找到吳男，吳男坦承撿屍，並趕緊賠40萬元給正妹和解。