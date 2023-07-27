彭蔭剛反對裴洛西來訪遭批「二二八屠夫之子」 王定宇無罪確定

前警備總司令彭孟緝之子、國民黨籍海基會董事彭蔭剛，在去年時任美國眾議院議長裴洛西訪台前，於中國時報買廣告刊登「致：美國國會眾議院議長裴洛西女士」中英文信件，民進黨立法委員王定宇在臉書上寫下「台灣二二八事件的屠夫之子，替中國威脅台灣...」等文字。彭自訴公然侮辱等罪，台灣高等法院今判王無罪確定。

彭蔭剛聲稱裴洛西訪台可能使兩岸局勢緊張、甚至擦槍走火，致使台灣捲入類似烏俄戰爭的情形，因此在去年7月26日買下中時A12全版刊登給裴洛西的信件，但王定宇卻扭曲文意、侮辱他和已死亡的父親彭孟緝。彭認為王涉犯刑法公然侮辱、對已死之人公然侮辱、加重誹謗及誹謗死者罪。

王定宇貼文指「這位台灣二二八事件的屠夫之子，替中國威脅台灣，附和中國恐嚇台美關係，這種中共的應聲蟲，他應該是中國海協會的成員，不應該是台灣海基會的董事！自己請辭滾蛋吧！」他否認有什麼公然侮辱、加重誹謗犯行，並說他是針對裴洛西訪台事件發表看法，並不是對彭蔭剛或彭父評價，彭身為海基會創會董事，刊登的廣告內容涉及兩岸跟台美關係，內容也提到戰爭威脅，這顯然是公共事務。

王的律師也表示，彭孟緝在228事件中確實有帶兵屠殺民眾，因此有「高雄屠夫」惡名，這都有新聞資料、史料可以參考，王定宇的言論就是意見的表達，且有相當確信所言為真，不構成公然侮辱或誹謗罪。

一審認定王定宇無罪，彭蔭剛上訴。

高院認為王使用「屠夫之子」、「中共的應聲蟲」、「滾蛋」等負面語句，然整體言論隱含「美、中、台」、「兩岸」、「台灣獨立運動」等意涵，可呼應裴洛西訪台事件背後政治性議題，言論與公益性議題具有緊密關連，並非只是辱罵、貶抑彭蔭剛人格。王使用臉書公開頁面貼文，彭則利用中時紙本，兩者手段相當，高院在綜衡整體事件脈絡和全部客觀情狀，權衡王的言論對彭的名譽、人格尊嚴影響，與王所欲維護的公共利益結果，彭人格名譽權保障應退縮於王定宇言論自由保障之後。