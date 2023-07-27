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高職生養的獒犬咬傷人致住院6天 父母連帶賠償10多萬元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣陳姓婦人突遭獒犬攻擊，右上臂遭撕咬成傷，並住院6天治療，陳婦認為是飼主沒有將獒犬管束、戴口罩造成傷害，狀告飼養獒犬未成年青少年及其父母連帶賠償醫療費及精神撫慰金，嘉義簡易庭判青少年及父母應連帶賠償包括精神撫慰金5萬元共10萬多元給陳婦，可上訴。

去年7月26日晚上，陳婦突遭1隻獒犬攻擊，雖然飼主及時攔阻，仍造成她右上臂狗咬撕裂傷6乘1.5公分等傷害，住院6日治療，返家休養期間生活無法自理，約50日後才逐漸回復正常生活，她認為是飼主沒有將獒犬看顧好且沒有戴口罩所造成，因此，對飼主提出醫藥費1萬6767元、看護費6萬0200元、就醫交通費5350元、營養費1萬0428元、精油費8974元以及精神慰撫金5萬元共計15萬1719元。因飼主未成年，陳婦要求父母連帶賠償。

飼主及母親主張，陳婦住院期間沒有請看護、返家休養也沒有看護的必要、營養費及精油也沒有支出的必要，未成年兒子剛高職畢業還沒有就業、沒有固定收入、撫慰金過高等。

法院審理後，減除營養費及精油費及酌減看護費外，仍判飼主及父母須連帶賠償10萬2647元。

獒犬咬傷人，飼主被判賠償10多萬元。圖／本報資料照片
獒犬咬傷人，飼主被判賠償10多萬元。圖／本報資料照片

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