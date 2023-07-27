中獎發票別PO網炫耀 財政局APP光憑QR碼就能兌獎
桃園一名卓姓男子發現財政局統一發票兌獎APP只要綁定銀行帳戶，能掃發票QR碼線上兌獎，閃過實體兌獎窗口查驗中獎事實及核對身分，竟異想天開，上網搜尋民眾中獎發票照片再用APP兌換獎金，結果也成功換得5千元，不過今天被桃園地檢署依詐欺取財罪起訴。
檢方調查，卓男（34歲）今年初就發現統一發票兌獎APP不會核實中獎人身分與持有發票事實，於是找上梁姓男子（另案偵辦）合作，由梁下載APP和綁定銀行帳戶，2人自3月開始上網找民眾PO網炫耀中獎的發票，截至6月為止，共成功兌換5張發票，換得5000元現金。
全案因真正中獎民眾持實體發票兌獎失敗才曝光，財政局也發現異狀告發，而檢方根據銀行帳戶追到卓、梁2人犯案；偵訊時，卓男自白犯行，辯稱受不了金錢誘惑，一時失慮才會犯錯。
檢方認為卓男雖然兌換了5張中獎發票，但其目的都是詐領財政局獎金，有接續姓，因此只起訴一次詐欺取財罪，同時審酌卓男自白犯行，聲請簡易判決。
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