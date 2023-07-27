籃球球星、少年私密影像遭竊錄...上網賣 共犯和解獲緩刑

王姓男子2020年起，藉由雲端分享，把蒐集而來的成年、少年裸露生殖器遭竊錄影像交給男子余啟豪，再透過余管理的2個色情網站散布、陳列、販售營利。桃園地方法院依個人資料保護法非法利用個人資料罪判王2年4月徒刑，沒收41萬餘元犯罪所得，檢察官和王皆上訴。台灣高等法院認為王與多數告訴人和解，今改判2年徒刑，緩刑5年。

王緩刑期間付保護管束，並須提供200小時義務勞務，參加6場法治教育。台灣籃壇2020年爆發偷拍風波，10多名籃壇球員遭側錄，余啟豪同年12月19日被警察查獲，王是影片提供者之一。余在另案中遭高院判刑3年，且沒收新加坡幣31萬7886元，案件上訴最高法院中。

高院指出，余啟豪管理的2個網站散布、販售竊錄而來的成年、少年自慰或裸體影像，收費讓客戶選購，或採會員制供會員以網站播放器觀看，網站都是透過國外刷卡方式收費，扣除外國帳務公司手續費後，轉入余申辦的台新銀行外幣帳戶，余與王再按實際銷售金額拆帳分酬。

一審判決後，王和檢察官都對量刑部分提起上訴。

高院審理期間，王姓男子和多數告訴人成立調解並給付賠償金，獲得諒解，告訴人也都同意法院從輕量刑並宣告緩刑，因量刑基礎改變，高院認為王請求輕判有理。而檢察官主張王沒和解而請求重判，無理由。