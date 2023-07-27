酒醉持鐵棍直插麥拉倫超跑「全聯先生」邱彥翔和解不起訴

長年為全聯福利中心廣告代言的「全聯先生」邱彥翔，今年3月2日深夜酒醉後，竟在北市敦化南路路邊，無故持鐵棍直接插入停放在路邊、市價上千萬的麥拉倫超跑前方擋風玻璃。車主見狀報警提告毀損，經警將邱男函送法辦，台北地檢署基於他已與車主和解獲車撤告，處分不起訴。

檢警調查，今年3月3日凌晨，車主驚覺停放在北市敦化南路路旁停車格的麥拉倫愛車，要價不斐的前檔竟被一根鐵棍刺穿。警方獲報後查出，現年49歲的邱男疑似酒醉後情緒失控，隨手撿起棄置在路邊的鐵棍，毀損該輛超跑後，再步履蹣跚帶著醉意離去。。