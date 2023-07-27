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台鐵用地遭放20桶不明廢液 竹縣環保局協警要追查

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉汶山段一處台鐵局所有土地，近來被民眾發現堆放20桶1噸不明廢液，以及大量事業廢棄物、破碎太空包等。新竹縣環保局昨天會同警方與湖口鄉公所進行稽查，事涉刑責部分，環保局將依廢棄物清理法移請警方偵辦並追查行為人，後續也將安排採樣檢驗，確認廢液成分特性。警方表示，將過濾監視器追查嫌疑人。

湖口鄉公所指出，7月17日接獲民眾陳情汶山段254地號遭不明人士堆置大量事業廢棄物和不明溶液，事後鄉公所立即通報環保局處理。昨天環保局會同警方以及鄉公所前往現場稽查，發現現場被堆置大量裝潢廢棄物，包括廢木板、廢磁磚、廢塑膠、廢玻璃甚至還有廢棄馬桶。

湖口鄉公所表示，會勘過程中，有位路人表示，曾向某人購買過這些溶液，這些溶液應為液態有機肥，並非有毒溶液，事後也提供賣家聯絡電話。但由於丟棄垃圾的人尚不明，路人說詞也有待釐清，也因該土地為台灣鐵路管理局所有土地，公所已發文告知台鐵，請台鐵管理土地，移除廢棄物。

新竹縣環保局表示，經至現場稽查，發現行為人已違反廢棄物清理法第41、46條規定，其中「任意棄置有害事業廢棄物」，可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1千5百萬元以下罰金。刑事部分，將移請湖鏡派出所協助偵辦、追查行為人，環保局後續也將安排採樣檢驗，確認廢液成分特性。

台鐵局說明，經查該遭違法傾倒廢棄物之地號，目前為袋地（沒有聯外道路的土地）承租範圍，依租賃契約應由承租人負責維護管理。經本局產管單位洽詢，承租人已通報轄區警方調查違法傾倒廢棄物來源，並要求負責改善。

湖口鄉公所清潔隊和熱心民眾已於現場放置告示牌，禁止不明人士再違法亂倒。圖／湖口鄉公所提供
湖口鄉公所清潔隊和熱心民眾已於現場放置告示牌，禁止不明人士再違法亂倒。圖／湖口鄉公所提供
新竹縣湖口鄉汶山段一處台鐵局所有土地，近來被民眾發現堆放20桶1噸不明廢液，以及大量事業廢棄物、破碎太空包等。記者黃羿馨／翻攝
新竹縣湖口鄉汶山段一處台鐵局所有土地，近來被民眾發現堆放20桶1噸不明廢液，以及大量事業廢棄物、破碎太空包等。記者黃羿馨／翻攝
雖路人出面指出這些溶液是液態有機肥，但環保局後續也將安排採樣檢驗，確認廢液成分特性。記者黃羿馨／翻攝
雖路人出面指出這些溶液是液態有機肥，但環保局後續也將安排採樣檢驗，確認廢液成分特性。記者黃羿馨／翻攝

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