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北市酒駕慣犯拒測5次 共罰270萬繳不出

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

台北市交通事件裁決所今公布酒/毒駕累犯名單，本次共計32人，其中林彥池為酒駕拒測累犯5次1名、被處90萬元罰鍰，由於逾期未繳納，裁決所以移送法務部強制執行，註銷汽、機車駕照。

北市裁決所第30次公告酒/毒駕累犯，酒駕累犯2次23名，酒駕拒測累犯2次1名、酒駕累犯3次5名、酒駕累犯4次2名、酒駕拒測累犯5次1名，合計32名；北市累計公布496人次。

酒駕累犯2次，謝宗興酒測值最高，達1.38mg/L，於今年2月1日在信義區虎林街被警方攔查，以公共危險罪送辦；而拒測累犯5次的林彥池，是在今年元旦於指南路二段被查獲，在第12次累犯公布名單中拒測第4次，前3次拒測則發生在新北市。

北市裁決所指出，本次林彥池第5次酒駕拒測，是本次公布名單中處罰鍰最高者，處罰鍰90萬元，酒駕拒測第1次處罰鍰18萬，累犯者按前次金額加罰18萬，總計270萬元罰鍰逾期未繳納，已移送行政執行署台北分署強制執行，其汽機駕照業已註銷在案。

裁決所提醒，酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理；罰鍰逾期未繳納者，裁決所依法移送法務部執行分署辦理強制執行。呼籲當天飲酒不開車出門、飲酒次日宿醉不駕車、席間飲酒找代駕或搭乘大眾運輸，避免觸犯法律而受罰、發生意外遺憾終身。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

交通事件裁決所今公布酒/毒駕累犯名單，本次共計32人。圖／北市裁決所提供
交通事件裁決所今公布酒/毒駕累犯名單，本次共計32人。圖／北市裁決所提供
第30次酒駕累犯名單中，林彥池為酒駕拒測累犯5次1名、被處90萬元罰鍰，包含前4次共270萬罰鍰皆未繳納。圖／北市裁決所提供
第30次酒駕累犯名單中，林彥池為酒駕拒測累犯5次1名、被處90萬元罰鍰，包含前4次共270萬罰鍰皆未繳納。圖／北市裁決所提供

酒駕 強制執行

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