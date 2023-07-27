柯文哲活動群組被疑詐團貼訊息 管理員強制將他退群

很多政治人物都有成立Line群組，供新聞聯絡或方便支持者交流、通知活動訊息，民眾黨主席柯文哲的「826台中選哲之友會成立大會」Line群組，昨晚被疑似詐騙集團貼訊息，資深刑警一看就說是詐騙集團，訊息被貼，柯團隊人員5分鐘後將貼文者強制退出群組。

群組昨晚被貼的訊息寫「招聘兼職人員，可日領，無需工作經驗，居家作業即可，不影響正常上班，薪資每天3000到8000日結」。

台中一名資深刑警看到內容就說是詐騙集團，也在該群組的台中市沙鹿區六路里長、蔡壁如競選團隊選務長陳永祥也在該群組留言說，這是詐騙集團，他管理的群組都直接刪除。