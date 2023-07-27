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柯文哲活動群組被疑詐團貼訊息 管理員強制將他退群

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

很多政治人物都有成立Line群組，供新聞聯絡或方便支持者交流、通知活動訊息，民眾黨主席柯文哲的「826台中選哲之友會成立大會」Line群組，昨晚被疑似詐騙集團貼訊息，資深刑警一看就說是詐騙集團，訊息被貼，柯團隊人員5分鐘後將貼文者強制退出群組。

群組昨晚被貼的訊息寫「招聘兼職人員，可日領，無需工作經驗，居家作業即可，不影響正常上班，薪資每天3000到8000日結」。

台中一名資深刑警看到內容就說是詐騙集團，也在該群組的台中市沙鹿區六路里長、蔡壁如競選團隊選務長陳永祥也在該群組留言說，這是詐騙集團，他管理的群組都直接刪除。

詐團徵才訊息被貼後，立即有成員反應這是「廣告訊息」，不應出現在此群組，5分鐘後有管理員將貼文者強制退出社群；今天又有群組成員貼廣告訊息，秒被強制退群。

民眾黨主席柯文哲的「826台中選哲之友會成立大會」Line群組，昨晚被疑似詐團貼訊息，管理員立即將對方強制退出群組。圖／翻攝
民眾黨主席柯文哲的「826台中選哲之友會成立大會」Line群組，昨晚被疑似詐團貼訊息，管理員立即將對方強制退出群組。圖／翻攝

詐騙集團

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