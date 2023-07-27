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血汗保全病重遭公司無情開除 孩子辦後事才知老爸沒勞保
高雄63歲李姓男子在鳳山區某大樓當保全，每月工時長達240小時，前年2月身體不適請假，8天後病逝，李男家人發現保全公司從未幫李保勞保，還在他生病期間以曠職理由將他開除，兩個孩子幫老爸爭取權益，要求保全賠償108萬元，法官認定保全公司有錯，判賠103萬餘元。
判決指出，李男2020年11月起在這間大樓社區當保全，採做2休1方式輪班，每天工作12小時，每月工時則為240小時，月薪則僅2萬4000元。
2021年2月4日，李男腸胃不舒服請假就醫，8天後不幸過世，孩子們幫父親處理後事，卻發現父親請病假期間不但已被公司開除，且任職保全公司從未幫他保過勞保，害他們無法請領5個月喪葬津貼及30個月遺屬津貼。
李男兒子認為，父親被公司不當解僱又沒有投保勞保，提告請求保全公司賠償103萬餘元的津貼及5萬餘元薪資，法院審理時，保全公司辯稱是李男曠職3日，他們開除有理，李男到職時自稱有債務，勞保是自行保在職業公會，並不是公司沒有幫他保勞保。
但法官調查後認為，未按時到場工作的原因甚多，保全公司不能因李男未依規定請假，就認定他已離職，且公司無法提出合法終止雙方契約關係的證據，李男與公司的僱傭契約關係應存在到李男死亡時。
法官認定，公司沒有幫李男投保勞保導致受到損害，公司應賠償損害，綜合相關事證，判公司應賠103萬餘元，可上訴。
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