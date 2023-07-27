蘇震清借帳戶隱匿1.2億存款被監察院開罰 他打官司結果出爐

立法委員蘇震清被監察院發現2016年申報財產，故意隱匿未報借用他人帳戶持有1億2476萬餘元存款，依公職人員財產申報法規定裁罰400萬元，蘇不服提行政訴訟救濟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

蘇震清捲入立委集體收賄案，被控主動索賄、收賄2580萬元，一審依貪汙罪判刑10年，是收賄金額最高、刑度最重的立委；監察院查出，蘇震清2016年未據實申報財產，漏報借用助理6人帳戶持有的8筆存款，總金額高達1億2476萬7166元。

監察院認定蘇震清故意隱匿財產不實申報，依公職人員財產申報法規定處400萬元罰鍰，蘇不服提訴願被駁回，改提行政訴訟救濟；蘇主張，資金往來都委由助理們處理，並管領他的存摺。

蘇指出，因友人有資金需求，由他代為借貸1億元並開立5000萬元支票，而帳戶資金轉進、轉出，是彙整及短暫存放資金，用以支付、兌現支票，並非屬於他的財產，即使沒有申報，也不是故意隱匿。

蘇震清表示，帳戶中其中一筆1000萬元存款也不是他的，是民間賽鴿協會暫存的款項，由於賽鴿協會競賽期間有多筆金額龐大資金出入，而賽鴿協會性質特殊，為避免資金遭人檢舉是博弈資金而凍結，大多會暫時寄放在地方上具有信譽的人士，以免產生爭議。

蘇說，他身為民意代表受到信任，常有賽鴿協會資金委託暫存，他也都交由助理代為處理，助理才會暫存於帳戶內，且該筆1000萬元資金已於2017年初匯出，可見並非他所有；至於他其餘借名的帳戶，雖漏未申報，但是因為他不諳法律，未詳究申報細節而漏報，沒有隱匿財產意圖。

北高行指出，蘇不否認借用他人帳戶持有存款，足以認定申報不實，監察院裁罰實屬有據，並認為若根據蘇的說法，金流安排顯得多餘，有違一般事務處理的方式，而不採信蘇的說詞。

再者，依助理證述指出，助理僅單純依蘇震清的指示提供帳戶或辦理匯款，對於金流安排、原因都不知情，因此也無法證明蘇的帳戶是僅是暫時存放還款資金；另助理也不知道1000萬元匯入帳戶的原因，蘇沒有告知與賽鴿協會有關，故無法採信蘇的辯詞。