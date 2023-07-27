欠健保費19萬、單親媽不敢就醫致乳房腫瘤爆裂 行善團伸援手

新北市泰山區大科里一名錢姓婦女罹乳癌，積欠健保費達19萬元，以為自己被「鎖卡」不敢就醫，直到乳房腫瘤爆裂，才緊急被送往林口長庚醫院，經診斷乳癌末期，且合併肝肺轉移。她離婚後獨自撫養一女，生病後經濟陷困，經里長通報泰山區公所，媒合圓融行善團匯聚善款17萬1千元，全數交給錢女母親，希望能緊急救援錢家生活。

錢女離婚後，帶著女兒投靠娘家，但母親高齡，加上父親在年初染上新冠肺炎過世，讓原本清苦的家庭雪上加霜。錢女因為乳癌關係，欠健保費19萬元，一直以為自己遭鎖健保卡，強忍病痛不敢就醫，直到某天腫瘤爆裂才被送醫。

大科里長黃金進表示，里辦公處雖與社福中心提供新北市實物銀行挹注，但仍無法解決貧困問題，且最近錢母提到錢女欠健保費而不敢就醫一事，讓他覺得事態嚴重，才趕緊通報泰山區公所尋求協助。

泰山區長鄭淑敏表示，中央健保局去年就公告，全台約有60萬人積欠健保費被「鎖卡」，但民眾有緊急傷病，只要去醫院填具「例外就醫名冊」就可看病，另也可由村里長開立經濟困難證明，就可以開卡就醫。

「目前錢女正接受醫院化療。」鄭淑敏說，可能健保局宣導不夠，或民眾不了解鎖卡後的開卡條件，才會發生像錢女罹患重大傷病，卻擔心鎖卡而延誤就醫情況。