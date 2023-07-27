涉詐領助理費 嘉市議員戴寧判10年半

嘉市議員戴寧遭控詐領助理費，昨一審被重判10年6月，她表示會提上訴。本報資料照片 連任4屆的無黨籍嘉義市議員戴寧遭控擔任議員以來，涉利用人頭詐領助理費，她始終強調自己清白、是已故父親處理；嘉義地院一審認定她共找3人當人頭，詐得431萬多元，犯後態度不佳，依3個利用職務機會詐取財物罪共判10年6個月徒刑。戴寧昨說，會提出上訴。

「清白參政、堅持付出是一輩子奮鬥的目標！」戴寧表示，1年3個月內經歷了訴訟、選戰還有父親離去，法院耗費長達1年的時間調查相關證據，原因就在於一開始偵查程序不夠完備，也讓她無法充分提出有利的證據，判決結果不盡如人意，然而透過這個案件，希望未來針對助理費的使用，能有更明確的規範。

市議會表示，依地方制度法，涉貪案判刑定讞才構成解職，目前不影響戴寧行使議員職權。

判決指出，戴寧透過父親的溫姓女助理找來其子陳姓男子，另經由郭姓前夫找來郭姓、邱姓，掛名擔任人頭公費助理，且申報助理名冊上都有戴寧親自簽名，還有部分助理薪資轉到她戶頭內等，戴寧應知情。

合議庭批評，戴寧詐領助理費、春節慰勞金等，罔顧選民所託，犯後不坦然面對犯行，依共犯3個利用職務機會詐取財物罪，各判8年半、8年半、7年半，皆褫奪公權5年，合併執行10年半、褫奪公權5年，沒收犯罪所得431萬8750元。