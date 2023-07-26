桃檢薦舉主任全壘打 他起訴八德警散布假消息全國首例
法務部檢察官人事審議委員會今天公布新人事，桃園地檢署今年推選3人，3人全部中選，繼去年之後，再度全壘打。
桃園地檢署第一階段票選結果順序為王柏淨、戎婕和洪榮甫。其中，王柏淨司法官50期畢業，曾於婦幼、緝毒兼重大刑案、民生國土及醫療等專組服務，也待過公訴、執行與審查中心，偵辦過疫情期間不法快篩、一條龍式詐欺集團、跨境運毒等重要刑案。
戎婕司法官49期畢業，任內曾辦過菲律賓加密貨幣跨境洗錢、華亞汽電廠空汙、科技公司內線交易等案，近期肅貪成果則起訴桃園市議員劉勝全利用議員建議款收回扣，劉勝全案將於明天開準備庭。
洪榮甫司法官49期畢業，曾待過毒品、民生、肅貪、婦幼、重大刑案等專組，歷練完整，過去曾辦過桃園機場大停電、上尉擅租軍地、清境農場場長收賄、屏東機車之狼強盜等案，他也起訴新冠肺炎期間散布假訊息的八德分局吳姓警員，成為疫情期間散布假消息起訴首例。
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