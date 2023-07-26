辦案成績傑出 嘉檢陳靜慧升任主任檢察官

法務部今年開出29個一審主任檢察官需用名額，今天公布遴選結果，其中嘉義地檢署檢察官陳靜慧辦案成績傑出，將就任屏東地檢主任檢察官，偵辦經手金額達80億元地下匯兌案件、市議員戴寧貪汙案、詐領億元健保費案等；今年司法節還獲法務部長蔡清祥頒有檢察界金馬獎之稱的「法眼明察」獎。陳靜慧辦案注重細節、鍥而不捨，經常從小案件延伸破獲重大刑案。

陳靜慧台大法律研究所畢業、司法官訓練所第46期，在高雄1年、雲林地檢2年，調任嘉義地檢署13年，服務至今16年，2016年申請法務部訪問學者計畫赴美進修電腦犯罪，2019年偵辦社會關注地下匯兌、網路博弈集團重大案件。台灣博弈大亨陳盈助涉經營賭博網站及洗錢案，也是她承辦的案件。

陳靜慧榮獲「法眼明察獎」事蹟：偵辦經手金額達80億元地下匯兌案件，查扣現金2億元，主動挖掘透過地下匯兌洗錢網路博弈集團，搜索全台逾百處所、起訴逾百人，經法院判決被告等人繳回、應沒收犯罪所得及公益捐款逾10億元。

陳靜慧偵辦吳姓、黃姓為首地下匯兌集團，集團成員利用手機軟體WhatsApp與客戶連絡，手機常更換，手機軟體以代號互稱，警調追查不易，陳靜慧與集團鬥智鬥力，透過查扣帳簿、手機門號逐條比對，抽絲剝繭拼湊集團運作全貌。

她辦案注重細節、鍥而不捨，從一般詐欺案收取包裹的女子可能涉及洗錢，不斷分析手機，進而破獲這件地下匯兌集團。

陳靜慧認為觀察現場可以蒐集更多訊息，像嘉義名醫黃彬診所詐領健保費案，她到現場搜索看到診所與藥局在一齊就有不對勁地方，果然涉嫌詐領逾億元健保費。大學眼科涉嫌詐領健保費案也是她在現場搜索時發現內部人員不斷與光學公司聯絡查出兩者間的關連性。

陳靜慧說，有家人支持，讓她辦案無後顧之憂，他讀研究所跑馬拉松42公里，2016年赴美進修時參加舊金山馬拉松42公里，練就好體力毅力。