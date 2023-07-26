欣裕台、中投公司股份被移轉國有 最高行認判決違背法令、發回更審

不當黨產處理委員會2016年依黨產條例、施行細則，命中國國民黨移轉持有的欣裕台、中央投資公司股權為中華民國所有，兩公司不服，分別提起行政訴訟請求撤銷原處分，但都敗訴。兩公司上訴，最高行政法院認為北高行判決未審究兩公司是利害關係人，且錯誤引用保護規範理論而認定兩公司不適格，判決違背法令，廢棄、發回更審。

最高行政法院指出，撤銷訴訟的原告是否具備訴訟權能的判準，基本上有「相對人理論」與「保護規範理論」兩種，再輔以「可能性理論」來看，原則上侵益處分的名義相對人，基於憲法保障人民基本權利的防禦功能，具備提起撤銷該處分的訴訟權能。

行政處分名義相對人以外的第三人，如果是受處分規制對象，最高行政法院也認為有訴訟權能。如果行政處分名義相對人以外的第三人，也不是行政處分所規制對象時，如原告主張因行政處分導致權利或法律上利益遭受損害，其為原告的當事人適格無疑義。

最高行政法院認為，這兩件原處分是屬於「非授予利益之行政處分」，原處分固然是叫國民黨移轉所持欣裕台、中投的股權給中華民國的義務之「下命處分」，義務人為國民黨，但不影響原處分的主要規制目的為「兩公司股份被移轉於中華民國」的事實，兩公司的權利或法律上利益是否因原處分存在（國民黨的股權收歸國有）而可能受損害，才是是否具備提起本訴訟權能的問題所在。

最高行指出，就兩件原處分而言，股權的持有者從「國民黨」（私法人）轉換為「中華民國」（公法人），雖然股份有限公司股份的轉換，為股東的權利，公司無從置喙，但黨產會以行政處分強令股東移轉，且歸為國有，對於兩公司經營而言，不僅經營權易主，且轉為國有，影響現行營運方針，經營權必然受限。

收歸國有後改為國營事業，受國營事業管理法限制，最高行認為對兩家公司的營業自由將有影響，它們主張原處分致權利或法律上利益遭受損害，兩公司提起訴訟於法無不合。