欣裕台、中投公司股份被移轉國有 最高行認判決違背法令、發回更審
不當黨產處理委員會2016年依黨產條例、施行細則，命中國國民黨移轉持有的欣裕台、中央投資公司股權為中華民國所有，兩公司不服，分別提起行政訴訟請求撤銷原處分，但都敗訴。兩公司上訴，最高行政法院認為北高行判決未審究兩公司是利害關係人，且錯誤引用保護規範理論而認定兩公司不適格，判決違背法令，廢棄、發回更審。
最高行政法院指出，撤銷訴訟的原告是否具備訴訟權能的判準，基本上有「相對人理論」與「保護規範理論」兩種，再輔以「可能性理論」來看，原則上侵益處分的名義相對人，基於憲法保障人民基本權利的防禦功能，具備提起撤銷該處分的訴訟權能。
行政處分名義相對人以外的第三人，如果是受處分規制對象，最高行政法院也認為有訴訟權能。如果行政處分名義相對人以外的第三人，也不是行政處分所規制對象時，如原告主張因行政處分導致權利或法律上利益遭受損害，其為原告的當事人適格無疑義。
最高行政法院認為，這兩件原處分是屬於「非授予利益之行政處分」，原處分固然是叫國民黨移轉所持欣裕台、中投的股權給中華民國的義務之「下命處分」，義務人為國民黨，但不影響原處分的主要規制目的為「兩公司股份被移轉於中華民國」的事實，兩公司的權利或法律上利益是否因原處分存在（國民黨的股權收歸國有）而可能受損害，才是是否具備提起本訴訟權能的問題所在。
最高行指出，就兩件原處分而言，股權的持有者從「國民黨」（私法人）轉換為「中華民國」（公法人），雖然股份有限公司股份的轉換，為股東的權利，公司無從置喙，但黨產會以行政處分強令股東移轉，且歸為國有，對於兩公司經營而言，不僅經營權易主，且轉為國有，影響現行營運方針，經營權必然受限。
收歸國有後改為國營事業，受國營事業管理法限制，最高行認為對兩家公司的營業自由將有影響，它們主張原處分致權利或法律上利益遭受損害，兩公司提起訴訟於法無不合。
最高行認為原兩件判決只從形式上認定兩家公司為原處分相對人以外之第三人，直接認定原告不適格、從程序上駁回，適用法規不當，因此廢棄原判決，發回北高行另為適法裁判。
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