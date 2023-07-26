前龜山鄉長收賄498萬元 最高法院今判9罪定讞確定要入獄

民進黨籍桃園市前議員陳志謀，11年前被查出擔任龜山鄉長期間向包商索賄、收回扣498萬餘元，最高法院今依9個貪汙治罪條例對職務上行為收賄罪，各判刑5年至6年不等徒刑定讞，並通知檢方啟動防逃機制；至於陳志謀應執行刑度，將另訂應執行刑。

另外，陳志謀被控於龜山鄉公所2010年1月12日辦理南崁溪上游（中正公園至長壽路）河岸綠美化工程，向廠商收賄20萬元部分，二審依藉勢藉端強募財物罪判刑7年4月，最高法院今撤銷發回。

陳志謀曾任鄉民代表、桃園縣議員，2009年12月當選桃園縣龜山鄉長，結束國民黨在當地60年的執政，成為首位綠營龜山鄉長。2012年總統大選時，陳全力輔選蔡英文，開票結果，龜山鄉藍綠差距拉近，蔡多次稱許陳是「龜山執政奇蹟」。

陳擔任鄉長期間向標案承包商索賄，金額達498萬餘元，2012年2月21日檢調發動搜索，調查員衝進陳的辦公室，陳躲到廁所把裝15萬元現金的牛皮紙袋朝窗戶外扔被查獲，同年6月檢方起訴。

陳志謀否認犯行，一審耗費7年時間審理後，依貪汙治罪條例判陳志謀20年徒刑，褫奪公權7年；二審認為陳利用鄉長可決定核撥各期工程款項期程的公權力，向民間廠商強募財物20萬元，又按公用工程的數量向廠商收取賄款達498萬3000元，破壞官箴。

二審改依藉勢藉端強募財物、對職務上行為收賄共10罪，每罪分論5年至7年4月不等徒刑；最高法院今撤銷一罪，其餘9罪駁回上訴，全案定讞。