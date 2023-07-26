快訊

中職／超暖！日本球迷徒手接球受傷 江坤宇送簽名球並祝康復

杜蘇芮颱風海陸警解除！「卡努」接力預計這時最接近台灣

房仲欠稅1萬都不繳...哭喊日子歹過 行政執行官調帳單見他生活羨慕了

八仙樂園塵爆罹難者家屬請求國賠 最高法院發回更審

中央社／ 台北26日電

八仙樂園塵爆案罹難者家屬指公務機關怠職，因此向交通部觀光局、新北市政府、消防署請求國賠。一、二審均認為塵爆與機關怠職無因果關係，判決敗訴。最高法院今天發回更審。

最高法院新聞稿指出，交通部觀光局與新北市政府於活動舉辦前未盡監督考核職務，容任活動舉行，致參加派對的被害人置身於粉塵燃爆的高度危險中，終至發生塵爆，是否屬於公務員怠於執行職務，與被害人死亡間是否沒有因果關係，並非沒有疑問。

最高法院指出，八仙公司申報活動場地「快樂大堡礁」消防安全檢修的使用用途與實際用途，及八仙公司於活動前的緊急救難及醫療急救系統演練，新北市政府是否盡監督義務，也有釐清的必要性。

最高法院進一步表示，早於塵爆意外發生前，國外有多起相關案例，內政部消防署也曾於103年的案例宣導及消防專業用書提及粉塵爆炸的危險性，消防署於原審諉稱在室外噴放（灑）可燃性微細粉末的行為是不可預見，也同樣有疑義，因此認為二審判決有調查未盡之處，廢棄二審判決發回高院更審。

依一審士林地方法院判決書記載，5名罹難者的父母請求交通部觀光局、新北市政府及內政部消防署國家賠償，主張其孩子於民國104年6月27日參加瑞博國際整合行銷有限公司在八仙樂園舉辦的彩色派對，但活動於當天晚間8時31分許發生粉塵爆炸，其孩子罹難死亡。

5名罹難者的父母主張，交通部觀光局、新北市政府及消防署未防範粉塵易燃性、未確保逃生動線恰當、未確實檢查八仙樂園等，怠職有過失，提起國家賠償訴訟，請求賠償。

一審認為，交通部觀光局、新北市政府於歷次觀光遊樂業檢查時，已察覺八仙樂園內有未取得使用執照的設施，並就此列為應改善事項，卻未切實督導八仙樂園改善，監督考核確實有疏失。

一審表示，八仙樂園違法興建並擴大經營「快樂大堡礁」，並將「快樂大堡礁」等區域出租瑞博公司舉辦理彩色派對；瑞博公司租用未注水的「快樂大堡礁」作為為「彩色派對」舞台及舞池，卻沒有就此作為水域遊樂設施使用。

一審指出，塵爆發生原因為舞台上人員使用二氧化碳鋼瓶噴射色粉時，操作不慎將色粉噴入高溫的電腦燈而引燃，火光再引燃舞台前方至舞池區的粉塵雲，延燒至舞池地上堆積的色粉，導致被害人燒燙傷及灼傷。

一審認為，事故主因是活動內容及流程設計不當、人為疏失及硬體設備未適當隔離，非因「快樂大堡礁」設施欠缺水域遊樂設施的安全性所致，交通部觀光局及新北市政府怠於行使職務，難認與父母們主張受損害有相當因果關係。

一審指出，消防署於塵爆發生前，關於是否將噴放（灑）可燃性微細粉末的行為公告為消防法第14條第1項易致火災行為，有裁量空間，其未公告管制上開行為並非怠於職務，因此判決3個公務機關免賠。

案經罹難者的父母們上訴，二審由台灣高等法院審理，維持一審見解，仍駁回上訴，判決3個公務機關免賠。罹難者的父母們不服二審判決提起上訴，最高法院今天發回更審。

此外，「彩色派對」發生粉塵爆炸，造成15人死亡、400多人受傷；主辦人呂忠吉經法院依業務過失致死罪判刑5年定讞，108年入監，今年7月刑滿出獄。

八仙樂園

延伸閱讀

法官轉檢察官 滕治平接海洋委員會海巡署政風室主任

妻跌倒成植物人身亡 退休法官告台大醫院求償千萬最終判決出爐

迫擊砲彈爆炸意外 前檢察官嘆若國賠恐有司法長路要走

芒果掉落砸破車窗 台中市府助國賠並移植果樹

相關新聞

摔死7歲童 柔道教練判9年定讞

台中市柔道教練何聰樂因七歲黃姓男童拒絕聽從指示做柔道招式，不斷壓制黃童、過肩摔、拋摔、丟體，導致黃童昏迷，送醫急救七十餘...

署醫弊案 林繼敏入獄4年 高院裁准再審

十多年前署立醫院（改制前）爆發大規模貪汙案，檢方先後起訴前衛生署醫管會執行長黃焜璋和多名署立醫院正副院長，前署立基隆醫院...

蘇震清未報1.2億元存款遭裁罰400萬 提告抗罰敗訴

立委蘇震清被監察院發現七年前申報財產時，故意隱匿未報借用他人帳戶持一億二四七六萬餘元存款，依公職人員財產申報法裁罰四百萬...

無照針灸 林書豪御用按摩師緩起訴

無醫師資格的按摩師羅鈞諭長期受聘於球隊，提供推拿按摩，協助職籃球星林書豪等人消除疲勞，甚至幫林書豪針灸，林書豪將影片上傳...

網紅控保母虐童案大逆轉 前檢談鄉民獵巫的「私刑正義」

2021年10月，網紅「鳳梨」吳泓逸在臉書「幫好友出氣」控「保母虐童」，指其綽號「彫博」的蔡姓好友找了一名有照保母照顧未滿一歲的女嬰，然而女嬰因腦部受到撞擊而死亡，遂公開控訴該保母「虐嬰」。「鳳梨」聽說保母解釋是「自己跌倒的」，便在網路上利用自身「網紅」的聲量，「公審」該名保母，面對媒體連飆好幾句三字經，質問：「你相信嗎？」

台南「森山市集」商標遭搶先註冊 律師分析後續該怎麼辦？

號稱全台最美的市集「森山市集」是由台南市政府編列預算舉辦，每年活動總會吸引爆棚人潮，幾已成為台南近年的指標活動，卻在上個月經媒體引述民眾指控表示：負責承辦森山市集活動的業者謝文侃，私下打著「森山市集」名號到其他縣市招攬同類型活動，去年甚至悄悄把市府資產「森山市集」申請註冊商標，等同把政府資源據為己用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦