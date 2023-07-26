八仙樂園塵爆罹難者家屬請求國賠 最高法院發回更審

八仙樂園塵爆案罹難者家屬指公務機關怠職，因此向交通部觀光局、新北市政府、消防署請求國賠。一、二審均認為塵爆與機關怠職無因果關係，判決敗訴。最高法院今天發回更審。

最高法院新聞稿指出，交通部觀光局與新北市政府於活動舉辦前未盡監督考核職務，容任活動舉行，致參加派對的被害人置身於粉塵燃爆的高度危險中，終至發生塵爆，是否屬於公務員怠於執行職務，與被害人死亡間是否沒有因果關係，並非沒有疑問。

最高法院指出，八仙公司申報活動場地「快樂大堡礁」消防安全檢修的使用用途與實際用途，及八仙公司於活動前的緊急救難及醫療急救系統演練，新北市政府是否盡監督義務，也有釐清的必要性。

最高法院進一步表示，早於塵爆意外發生前，國外有多起相關案例，內政部消防署也曾於103年的案例宣導及消防專業用書提及粉塵爆炸的危險性，消防署於原審諉稱在室外噴放（灑）可燃性微細粉末的行為是不可預見，也同樣有疑義，因此認為二審判決有調查未盡之處，廢棄二審判決發回高院更審。

依一審士林地方法院判決書記載，5名罹難者的父母請求交通部觀光局、新北市政府及內政部消防署國家賠償，主張其孩子於民國104年6月27日參加瑞博國際整合行銷有限公司在八仙樂園舉辦的彩色派對，但活動於當天晚間8時31分許發生粉塵爆炸，其孩子罹難死亡。

5名罹難者的父母主張，交通部觀光局、新北市政府及消防署未防範粉塵易燃性、未確保逃生動線恰當、未確實檢查八仙樂園等，怠職有過失，提起國家賠償訴訟，請求賠償。

一審認為，交通部觀光局、新北市政府於歷次觀光遊樂業檢查時，已察覺八仙樂園內有未取得使用執照的設施，並就此列為應改善事項，卻未切實督導八仙樂園改善，監督考核確實有疏失。

一審表示，八仙樂園違法興建並擴大經營「快樂大堡礁」，並將「快樂大堡礁」等區域出租瑞博公司舉辦理彩色派對；瑞博公司租用未注水的「快樂大堡礁」作為為「彩色派對」舞台及舞池，卻沒有就此作為水域遊樂設施使用。

一審指出，塵爆發生原因為舞台上人員使用二氧化碳鋼瓶噴射色粉時，操作不慎將色粉噴入高溫的電腦燈而引燃，火光再引燃舞台前方至舞池區的粉塵雲，延燒至舞池地上堆積的色粉，導致被害人燒燙傷及灼傷。

一審認為，事故主因是活動內容及流程設計不當、人為疏失及硬體設備未適當隔離，非因「快樂大堡礁」設施欠缺水域遊樂設施的安全性所致，交通部觀光局及新北市政府怠於行使職務，難認與父母們主張受損害有相當因果關係。

一審指出，消防署於塵爆發生前，關於是否將噴放（灑）可燃性微細粉末的行為公告為消防法第14條第1項易致火災行為，有裁量空間，其未公告管制上開行為並非怠於職務，因此判決3個公務機關免賠。

案經罹難者的父母們上訴，二審由台灣高等法院審理，維持一審見解，仍駁回上訴，判決3個公務機關免賠。罹難者的父母們不服二審判決提起上訴，最高法院今天發回更審。

此外，「彩色派對」發生粉塵爆炸，造成15人死亡、400多人受傷；主辦人呂忠吉經法院依業務過失致死罪判刑5年定讞，108年入監，今年7月刑滿出獄。