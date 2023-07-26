桃園地檢「很艱困」派3主任檢察官 蔡清祥：綜合考量選擇

法務部檢審會公布29名一審檢察官調升一審主任檢察官名單，幾家歡樂幾家愁，非全無雜音；法務部長蔡清祥今天表示，他特別重視工作態度、有無領導統御才能、是否善於溝通協調，這是他選人的重要因素。

蔡清祥說，人事案是經過向檢察總長、3位次長、台灣高檢署檢察長張斗輝、各地檢署檢察長及基層檢察官徵詢意見過後綜合考量做出來的選擇。

法務部隨後發布圈選說明，指今年圈選特色顧及區域衡平，機會均等，且首度圈選檢察「二專生」擔任主任檢察官，更首次圈選4位首派主任，最資淺司法官學院52期的2位首派主任也非來自大型地檢署

法務部說，主任檢察官圈選經通盤考量辦案績效、平時考核，並兼顧「一審主任檢察官」所應具備能力，以提升檢察效能，獲圈選14個地檢署中大型地檢有7處，中小型地檢署也有7處，代表優異人才同樣能獲拔擢。

法務部說，業務繁重的大型地檢署，檢察官的付出值得肯定，不過，評估機關整體績效及個人表現，圈選保持彈性，台北地檢署獲選的5位檢察官均為查緝黑金專組檢察官，5人辦案成效卓著，予以派任。