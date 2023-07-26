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長科董座黃嘉能涉內線交易被收押 提抗告今被駁回

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

上櫃半導體廠長科董事長、長華總經理黃嘉能，因涉內線交易，上月16日檢調帶隊搜索，帶回8人調查，黃嘉能經檢方訊後聲押，被法院以200萬元交保，檢提抗告後經撤銷發回，本月11日裁准收押禁見。

黃嘉能不服提起抗告，高雄高分院審理後，認為地院收押理由無誤，今裁定駁回抗告。

檢調掌握，某科技公司2020年期間股價異常波動，經檢調立案偵辦後，上月16日發動搜索，由雄檢指揮調查局南機站至長華等公司，帶回黃嘉能等8人調查。

當時檢調發現，黃嘉能疑似在該科技公司掛牌前取得內線消息，率先進場投資獲利，上月搜索後，檢方認為黃嘉能犯罪嫌疑重大，向高雄地院聲請羈押，但法院審理後，認為相關事證都已查扣，黃無羈押必要裁定200萬元交保。

檢方不服院方裁定提起抗告，月初經高雄高分院撤銷發回，雄院重開羈押庭，法官審酌檢方事證，認為黃嘉能有勾串證人、滅證之虞，11日裁定准押，至於黃嘉能實際獲利金額，檢方仍在調查釐清中。

長科董事長黃嘉能。聯合報系資料照片
長科董事長黃嘉能。聯合報系資料照片

半導體 內線交易

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