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蔡總統姪子蔡元仕 確定調升台灣高檢署檢察官

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部檢察官人事審議委員會今天公布調升二審主任、一審主任檢察官調升二審、一審檢察官調二審辦事名單，總統蔡英文姪子、士林地檢署主任檢察官蔡元仕確定調升台灣高檢署檢察官。

相關調動名單包括台灣高檢署主任檢察官徐錫祥、張秋雲、羅建勛、侯千姬；台灣高檢署檢察官郭昭吟、李奇哲、黃紋綦、許恭仁、王啟旭、柯學航、劉怡君、呂丁旺、鍾曉亞、許景森、張惠菁、黃正雄、陳舒怡、洪三峰、蔣志祥、黃莉琄、徐則賢、吳協展、林俊傑、蔡元仕、王聖涵、邱文中。

另有台灣高檢署智財分署檢察官朱帥俊；台中高分檢主任檢察官陳傳宗；台中高分檢檢察官吳萃芳、葉建成、吳義聰、許萬相、林依成、林子翔、蕭有宏；台南高分檢主任檢察官蔡國楨、李叔芬、吳慧蘭；台南高分檢檢察官蔡英俊、許嘉龍、廖舒屏。

蔡元仕。圖／聯合報系資料照片
蔡元仕。圖／聯合報系資料照片

檢察官 主任 台南

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