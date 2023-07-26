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桃檢宣示反賄決心 檢舉專線24小時檢察官親自接聽

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

2024總統立委選舉只剩半年多，桃園地檢署今舉行「即刻啟動，全面出擊」反賄選記者會，檢察長俞秀端等人齊宣示查賄「無底線、無上限、無時限」，理念獲桃園市政府支持，計程車與客運車身也貼滿標語，未來半年將穿街走巷宣傳反賄觀念，而檢舉賄選獎金最高1500萬元，地檢署也歡迎民眾踴躍提供資訊。

桃檢此次反賄活動以Q版關公為形象，取意反賄除弊、伸張正義和保護家園，除檢察長和多名主任檢察官列席，法務部督導參事林嚞慧、廉政署長莊榮松、桃園市政風處長許志雲和警察局副局長劉印宮等人也出席。

林嚞慧肯定桃園地檢署查賄決心，盼桃檢全力查賄，守護國家民主根基；莊榮松則承諾全力配合桃檢辦案，杜絕賄選，淨化選風；許志雲表示，桃園市政府今年與桃檢合作反賄選，未來將推系列活動，宣導反賄觀念。

檢察長俞秀端表示，公正選舉是民主政治發展的必要條件，也是建立廉能政府的重要基石，希望民眾全力支持查賄工作，如有賄選情資，可撥打專線 0937-728793通報，電話均由檢察官親自接聽，過程完全保密，檢舉獎金最高可達新臺幣 1500 萬元。

桃園地檢署宣示反賄選決心，檢舉專線24小時由檢察官親自接聽。記者陳俊智/攝影
桃園地檢署宣示反賄選決心，檢舉專線24小時由檢察官親自接聽。記者陳俊智/攝影
桃園地檢署宣示反賄選決心，檢舉專線24小時由檢察官親自接聽。記者陳俊智/攝影
桃園地檢署宣示反賄選決心，檢舉專線24小時由檢察官親自接聽。記者陳俊智/攝影
桃園地檢署宣示反賄選決心，檢舉專線24小時由檢察官親自接聽。記者陳俊智/攝影
桃園地檢署宣示反賄選決心，檢舉專線24小時由檢察官親自接聽。記者陳俊智/攝影

賄選 桃園 立委選舉

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