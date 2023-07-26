桃檢宣示反賄決心 檢舉專線24小時檢察官親自接聽

2024總統立委選舉只剩半年多，桃園地檢署今舉行「即刻啟動，全面出擊」反賄選記者會，檢察長俞秀端等人齊宣示查賄「無底線、無上限、無時限」，理念獲桃園市政府支持，計程車與客運車身也貼滿標語，未來半年將穿街走巷宣傳反賄觀念，而檢舉賄選獎金最高1500萬元，地檢署也歡迎民眾踴躍提供資訊。

桃檢此次反賄活動以Q版關公為形象，取意反賄除弊、伸張正義和保護家園，除檢察長和多名主任檢察官列席，法務部督導參事林嚞慧、廉政署長莊榮松、桃園市政風處長許志雲和警察局副局長劉印宮等人也出席。

林嚞慧肯定桃園地檢署查賄決心，盼桃檢全力查賄，守護國家民主根基；莊榮松則承諾全力配合桃檢辦案，杜絕賄選，淨化選風；許志雲表示，桃園市政府今年與桃檢合作反賄選，未來將推系列活動，宣導反賄觀念。