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法官轉檢察官 滕治平接海洋委員會海巡署政風室主任
因應年度檢察人事調動盛事，法務部今天公布新的人事名單，檢察「三專生」翁珮嫻派法務部國兩司副司長，廉政署主任秘書指派孫治遠擔任，廉政署視察室主任遴派何嘉仁出任，廉政署南部地區調查組組長由劉俊杰接任，海洋委員會海巡署政風室主任則由滕治平擔綱。
翁珮嫻司法官37期，曾任一審檢察官、主任檢察官、二審輪調檢察官，奉派美國紐約大學擔任訪問學者，先後負責司法互助、婦幼保護、人口販運、洗錢防制、經貿法律談判等業務。
現任調查局政風室主任的孫治遠司法官37期，曾任一審檢察官、主任檢察官，曾協助台高檢署建置毒品資料庫、跨境詐騙資料庫、數位證據採證環境，未來將協助廉政署各項國家廉政政策的推展及執行。
何嘉仁司法官37期，曾任一審檢察官、主任檢察官、副襄閱主任檢察官、二審輪調檢察官，擔任桃園地檢署立案審查中心主任時期，負責案件分流審查及發查核退，勤於指導後進，樂於分享二審歷練。
劉俊杰司法官41期，曾獲頒「法眼明察」獎座，並獲選為法務部2003年模範公務人員；劉升二審提早回任一審後，積極偵辦詐欺集團、販賣毒品等重大刑案，帶領檢察官執行貪瀆等各類專案。
滕治平司法官36期，曾任法官8年，2006年轉任檢察官，再任一審檢察官、主任檢察官、二審實任檢察官。二審期間責蒞金融、貪污、性侵害案件，為鼓勵「舊二審」持續保持工作熱忱之進取心，法務部拔擢借調滕去海巡政風室任事。
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