不滿男友回家陪妻…護理師砍死大29歲牙醫 今開庭憂「媽媽的身體」

女護理師曾廉容和大自己29歲已婚牙醫呂俊瑤交往，她不滿呂遲遲未與元配離婚，氣得當街拿刀砍死對方，台北地方法院依殺人罪判曾女15年徒刑。因羈押期8月4日到庭，台灣高等法院今開延押訊問庭，曾女對於是否繼續延押沒有意見，但「擔心媽媽的身體」，法官諭知候核辦。

家住屏東的曾廉容（28歲）北上讀書，畢業後在呂俊瑤（57歲）經營的牙醫診所擔任護理師，兩人發展不倫戀，租屋同居。曾女認為呂沒有與元配離婚的打算，且呂周末仍回家和妻子、子女團聚，午休時間也會回家用餐，妒火中燒。

曾廉容多次傳訊息施壓呂，或在兩人衝突時拿刀威脅、劃傷呂的手掌和胸口，呂無奈只好收走刀具，但曾女再度買菜刀藏在慣用的背包中。2022年3月1日中午，呂往常從診所回家和妻子用餐，曾女帶著背包在巷口徘徊，呂妻見狀稱「你趕快走」、「我要打電話報警」、「怎麼長這個樣子」，呂擔心引發衝突，先要求妻子回家。

曾廉容情緒失控，拿菜刀朝呂揮砍16刀，呂大量失血倒地不起，送醫回天乏術。曾女懊悔，也拿刀自殘，警方到場將她送醫急救。

北院審理時，曾廉容稱呂追求自己半年，曾說「妳是我的真愛」，且說會離婚和她在一起、娶她，卻遲遲沒有和元配離婚，甚至動手施暴。經鑑定，曾女案發時沒有因精神疾病而導致行為辨識能力降低，而她和呂同居期間，多有口角、肢體衝突，曾女向來備有刀具防身，又因呂妻言語刺激，加上呂當場維護妻子，觸發平日累積的不滿和憤怒而犯案。北院認為曾女並非預謀殺人，而是因一時衝動而生殺人犯意。

北院指出，曾女是因呂不肯放棄原本的家庭生活，僅想維持同居關係，而對呂感到不諒解，曾女不能捨棄執著，盼片面改變他人生活現狀，成就自己認知的幸福，卻使眾人不幸；曾女僅在審理中道歉或抄寫心得、經文，未見真切反省，應面對國法制裁。