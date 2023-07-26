美髮師二度無照酒駕挨罰 台南分署查扣存款後分期繳清

27歲洪姓女子2017、2019年兩度無照騎車，遇警攔查，且經檢酒測超標，遭台南市府交通局裁罰外，積欠汽車燃料使用費等，合計欠繳7萬多元，她稱擔任美髮師，因疫情收入不穩定而中斷繳納。案經台南分署查扣存款，最後由母親出面代辦分期後繳清。

台南分署指出，洪女2017年3月間無照騎車，行經台南中西區民族路，遇市警二分局員警攔查，經酒測後超標，遭交通局裁罰1萬5000元。未料，她又於2019年4月間無照騎車，行經台南北區北忠街，遇市警五分局員警攔查，第二次經檢測酒精濃度超標，遭裁罰6萬元。

此外，她因駕駛執照經吊銷仍騎車挨罰，及欠繳2020及2021年汽車燃料使用費，總欠繳7萬3100元，逾期未繳納，經交通局及嘉義區監理所台南監理站移送台南分署強制執行。

台南分署表示，執行人員收案後，去年1月間核發執行命令扣押存款，扣得3331元；她同年2月間來電表示，在嘉義當美髮師，因要負擔房租及家人生活費，加上疫情收不穩定，請求按月自繳8000元，同年4月因經濟問題中斷繳納，自同年6月起按月自繳4000元。