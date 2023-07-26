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過期千隻冷凍烏骨雞改標繼續賣 立崧食品老闆下場出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中立崧食品場去年被內部人爆料賣過期烏骨雞、百葉豆腐，還將保存期限改標賣給下游業者及直播平台，經檢警搜索扣得420隻過期烏骨雞，還發現他將部分食品做成飼料餵豬企圖滅證，第一時間將他聲押獲准，審理時張均坦承不諱，法院依偽造文書等罪判他有期徒刑1年，可上訴。

檢方查，張男（40歲）是立崧食品、真味鱻公司實際負責人，其2019年11月30日起陸續向廠商購入4個月至6個月內將過期的生烏骨雞、猴頭菇烏骨雞及紅棗人蔘烏骨雞，還有百頁豆腐、乳酪絲，花膠美人鍋等。

但因無法全在保存期限內賣完，張就指示羅姓員工等人撕掉原標籤貼上偽造日期，2022年9月22日再向食品業者謊稱烏骨雞未過期，以每隻110元價給賣給對方1440隻，由業者把420隻製成黃金蟲草百菇燉烏雞，後來張得知遭檢舉，就解除其中1080隻買賣契約。

張男9月27日再指示司機把賣出的1080隻烏骨雞載回，連同其他過期改標的百頁豆腐、乳酪絲、花膠美人鍋等，前後載到南投、高雄的食品公司藏放，最後運到雲林畜牧場做成飼料餵豬想滅證。

台中地檢署去年10月指揮保七警方、台中衛生局赴高雄、台南及雲林等地搜索，查扣過期烏骨雞420隻，將張男依偽造文書、詐欺等罪嫌聲押獲准；台中地院審理時，張男坦承不諱，並有員工和業者證詞、出貨紀錄及查扣過期改標食品等證物。

法院審酌，張男罔顧法律規範，考量他始終坦承，羅姓員工也對明確交代案發經過，深具悔意，張也向下游受害食品業者和解等，依偽造文書、詐欺未遂等罪，判張男、羅男各1年、4月徒刑，均得易科罰金。

檢方查扣立崧食品改標的過期冷凍烏骨雞。圖／報系資料照
檢方查扣立崧食品改標的過期冷凍烏骨雞。圖／報系資料照

偽造文書 飼料

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