快訊

李玟告別式流程曝光！老公持續神隱 扶靈人驚見大咖天后

美通過《台灣國際團結法》：反制中國扭曲第2758號決議？

訂房網出包！1.3萬頂級套房誤標2200元 高雄承億酒店認賠了

衛生所醫檢師偽造簽名詐領上萬禮券 減刑3次仍得坐牢

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市大園衛生所一名黃姓醫事檢驗師3年前承辦愛滋病及性病防治計畫業務時，偽造上百筆簽名，詐領該計畫219張、總價1萬950元的超商禮券花用，事後雖自白犯行，獲3次減刑機會，仍被桃園地院依侵占公有財物罪判刑1年3月，褫奪公權2年，得不償失。

判決指出，桃園市政府衛生局為鼓勵民眾參與愛滋病與性病篩檢，2020年推出「109年傳染病防治計畫-愛滋病及性病防治計畫」，凡至各區衛生所參與愛滋病與性病篩檢者，皆可獲贈萊爾富超商50元禮券1張。黃女是大園區衛生所的業務承辦人，自衛生局取得290張禮券，卻偽造上百筆簽名詐領禮券，也有民眾參加篩檢，但她事後未發放禮券，前後共侵吞219張，全都用於她與不知情的男友消費。

案發後，黃女自白犯行，並繳回犯罪所得1萬950元，由於犯罪情節輕微，加上有情輕法重情形，共獲得3次減刑機會，但還是被判刑1年3月。

法院指出，黃女身為公務員，本應體念其所享俸祿為民脂民膏，竭盡心力為民服務，卻不思廉潔自持，損害公務員清廉形象，動搖人民對公務員依法行政信心，破壞公務機關聲譽，考量其犯罪情節和犯後態度量刑。黃女雖請求緩刑，但她另有偽造文書案件被判刑3月，緩刑2年，而緩刑期間尚未屆滿，前案宣告徒刑未失效力，不服緩刑要件。全案可上訴。

黃姓醫檢師詐領上萬元禮券被起訴貪污，雖獲三次減刑機會，仍被桃園地院判刑1年3月，面臨牢獄。記者陳俊智/攝影
黃姓醫檢師詐領上萬元禮券被起訴貪污，雖獲三次減刑機會，仍被桃園地院判刑1年3月，面臨牢獄。記者陳俊智/攝影

衛生所 偽造文書

延伸閱讀

影／屏東男判21年不想坐牢被通緝 8警衝上圍捕他又搜出槍毒

濫收塔位費！高市殯葬管理員涉貪 自首繳清款項獲緩刑

苗前議員謝芳紋涉詐領助理費331萬案 一審判2年緩刑5年

獨／免關...台中違章工廠致2勇消殉職 業者今獲緩刑

相關新聞

衛生所醫檢師偽造簽名詐領上萬禮券 減刑3次仍得坐牢

桃園市大園衛生所一名黃姓醫事檢驗師3年前承辦愛滋病及性病防治計畫業務時，偽造上百筆簽名，詐領該計畫219張、總價1萬95...

向警政署長檢舉有人在「蝦皮」賣甩棍 賣家下場慘了

劉姓賣家在蝦皮拍賣平台販賣甩棍、三節機械棍，民眾發現，向警政署檢舉，警方將劉依違反社會秩序維護法移送法辦。台北地院審理，...

改運助風水...竹聯幫靖安會賣生基罐詐騙遭黑吃黑 北檢起訴10人

竹聯幫靖安會松山分會分會長「夏安」夏尉瀧，去年2至11月間，開設仟賀公司從事生基罐投資詐騙，得手近5000萬元，卻遭手下...

綠能廠商怕抗爭給200萬 彰化縣鄉代開心花被起訴

彰化縣大城鄉沿海開發光電廠，陳姓鄉民代表2021年12月間涉嫌以光電廠升壓站施工影響鄰近蜆仔成長為由，率眾到工地抗爭，強...

女病患控訴遭假牙醫非禮 二審逆轉改判無罪：未驗出DNA

余姓男子不具牙醫師資格，在台南開設診所，為病患製作假牙、填補蛀牙曾被判8月，重操舊業為女病患治療牙齒，甚至被控將手伸進衣...

點名環保署之狼 陳椒華：是檢察總隊長

「環保署之狼就是該署檢察總隊長李健育！」時代力量立委陳椒華26日召開記者會表示，目前已接獲8件陳情，指證歷歷，但環保署處理消極，遲不願公布過去的調查結果，她才會站出來指名道姓。她呼籲，環保署即將升格為

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦