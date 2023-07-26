衛生所醫檢師偽造簽名詐領上萬禮券 減刑3次仍得坐牢

桃園市大園衛生所一名黃姓醫事檢驗師3年前承辦愛滋病及性病防治計畫業務時，偽造上百筆簽名，詐領該計畫219張、總價1萬950元的超商禮券花用，事後雖自白犯行，獲3次減刑機會，仍被桃園地院依侵占公有財物罪判刑1年3月，褫奪公權2年，得不償失。

判決指出，桃園市政府衛生局為鼓勵民眾參與愛滋病與性病篩檢，2020年推出「109年傳染病防治計畫-愛滋病及性病防治計畫」，凡至各區衛生所參與愛滋病與性病篩檢者，皆可獲贈萊爾富超商50元禮券1張。黃女是大園區衛生所的業務承辦人，自衛生局取得290張禮券，卻偽造上百筆簽名詐領禮券，也有民眾參加篩檢，但她事後未發放禮券，前後共侵吞219張，全都用於她與不知情的男友消費。

案發後，黃女自白犯行，並繳回犯罪所得1萬950元，由於犯罪情節輕微，加上有情輕法重情形，共獲得3次減刑機會，但還是被判刑1年3月。