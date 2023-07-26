向警政署長檢舉有人在「蝦皮」賣甩棍 賣家下場慘了

劉姓賣家在蝦皮拍賣平台販賣甩棍、三節機械棍，民眾發現，向警政署檢舉，警方將劉依違反社會秩序維護法移送法辦。台北地院審理，依販賣經主管機關公告查禁之器械事由，裁定劉罰鍰1萬元。可抗告。

台北市警察局大安分局移送指出，2023年5月24日，劉在蝦皮拍賣平台註冊帳號，公開販賣經主管機關公告查禁的器械即甩棍、三節機械棍，有民眾發現，向警政署署長信箱檢舉。

警方調查時，蒐集網頁截圖、劉向大陸電商購買甩棍、三節機械棍截圖、交易紀錄等證據，將劉依社維法移送法辦。

法官審查認為，運輸、販賣、攜帶或公然陳列公告查禁器械者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，此外，警械非經警察機關許可，不得定製、售賣或持有，違者由警察機關沒入，劉販賣公告查禁的甩棍、三節機械棍，應依法論處。